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國民黨主席鄭麗文日前在中國「和平之旅」，中國領導人習近平送上「大禮包」十大措施，其中包含推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊試點。交通部觀光署今回應，此事涉及雙方公權力，應由「觀光小兩會」台旅會、海旅會先行溝通。十大措施內容包含青年交流、兩岸直飛航班全面恢復、金馬通水通氣、台灣農漁產品輸入、遠洋漁業可停中國碼頭、開放引進台劇和紀錄片、動畫片等，以及推動上海、福建民眾到台灣旅遊等。觀光署表示，有關陸客來台觀光一事，為確保交流健康有序，應由觀光小兩會——「臺灣海峽兩岸觀光旅遊協會」（台旅會）與大陸的「海峽兩岸旅遊交流協會」（海旅會），先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，我方台旅會在114年2月已聯繫陸方海旅會表達溝通意願及項目，但陸方迄未回應。觀光署強調，兩岸相關溝通事項涉及雙方公權力，須務實處理，以保障民眾權益，觀光部分亦應由觀光小兩會先行溝通協調。不過，今股市表現中，鳳凰（5706）、山富（2743）、燦星旅（2719）、易飛網（2734）等旅行社股全面亮燈。旅行業者分析，過去中國多半採取「先開放團客、再逐步鬆綁自由行」的模式，此次卻直接從自由行切入，政策方向明顯轉變，也讓市場進一步預期，未來台灣赴中旅遊的「禁團令」有機會逐步鬆動。