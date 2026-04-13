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勞動部長洪申翰9日在立法院備詢時證實，今年有可能引進首批印度移工，消息一出引發國人對印度移工來台後治安疑慮：寵物用藥管理新制將於7月1日上路，但有獸醫團體擔憂延誤供給，讓毛孩發生不測，社會上也出現暫緩上路的聲音；對此，名醫蘇一峰開嗆，「這次『青鳥降智作戰太智障』，完全顛倒是非黑白，智障到連綠營都不敢挺」。「動物用藥新制」原本目的在於補足台灣動物用藥不足問題。由於部分獸醫臨床上需使用經動物實驗的人用藥物治療，但現行《藥事法》限制藥商不得販售給未取得許可的機構，使得用藥存在灰色地帶。為此，政府提出「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，試圖建立明確規範，原訂7月1日上路，然而有獸醫團體擔憂延誤供給，讓毛孩發生不測，社會上也出現暫緩上路的聲音；另針對能引進首批印度移工一事，也引起民眾炸鍋。然而，網上有人瘋傳「國民黨也支持引進印度移工」的說法，面對動物用藥爭議，也有綠營支持者稱，是民眾黨和大樹藥局逼政府推動「動物用藥」：對此，蘇一峰今（13）日在臉書發文開嗆，「『動物用藥之亂＆印度移工』，又見青鳥側翼降智作戰」。蘇一峰狠酸，青鳥拿錢組織降智甩鍋作戰，然後說是藍白搞出來的政策，而「綠媒和綠營民代完全不敢跳坑下去附和青鳥」，原因是「這次降智作戰太智障」，完全顛倒是非黑白，智障到連綠營都不敢挺。蘇一峰痛批，「你青鳥側翼當大家白癡啊！賴清德卓榮泰最會的不就是『不副署不執行，立法院違憲』嗎？民進黨有這麼乖聽藍白的話？」