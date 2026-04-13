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▲ 今天記者會現場展示鳳梨、芭樂鮮果及地瓜、虱目魚等多樣台南農特產品禮盒。（圖／南市府提供）

亞洲年度貿易盛事「2026新加坡國際食品展（FHA2026）」即將在4/21-4/24新加坡博覽中心盛大登場，台南市政府今年再次集結在地優質農業廠商組成「台南隊」，準備以最高規格開拓東南亞市場。市長黃偉哲今(13)日表示，南市府將透過直接與通路商、大宗買主對接，大幅提升台南農特產的曝光度與採購頻率，讓農特產品成為國際精品標竿。今天的記者會於永華市政中心舉辦展前記者會，副市長葉澤山代表市長黃偉哲宣布，當季鮮甜鳳梨已準備就緒，正式啟航。黃偉哲表示，台南農產具極高國際競爭力，這次由9家指標性業者領軍，期盼讓新加坡及全球買主親自體驗台南在地美味，助益訂單豐碩再創佳績。新加坡是亞洲重要的食品貿易樞紐，更是台南農產品外銷東南亞的核心平台，今年台南隊在東京及英國食品展接連創下亮眼佳績，成功打響國際名聲，接下來的新加坡食品展，市府將透過直接與通路商、大宗買主對接，大幅提升台南農特產的曝光度與採購頻率，讓農特產品成為國際精品標竿。葉澤山指出，近年台南積極拓展國際市場，在黃市長帶領下已布局歐美及東南亞多國，去年於新加坡參展創下亮眼成績，創造逾3億元產值，鮮果銷售突破500公噸，深受當地市場肯定喜愛，也成功建立高端品牌形象。本次參展備受期待，展品涵蓋鳳梨、芒果等優質鮮果，期盼台南隊訂單再創佳績。農業局長李芳林指出，這次台南隊參展陣容實力雄厚，代表從生產、加工到品牌經營的高水準，展覽期間將透過精緻產品展示、產地直送試吃及專業的一對一媒合會議，向全球買家展現台南農漁產的獨特優勢與嚴格食安規範，爭取更多長期的海外合作契機。