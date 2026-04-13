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▲羅平是印度、台灣混血，2009年參加《超級偶像》第3季爆紅出道。（圖／翻攝自羅平Threads@atifbaig）

羅平公開發聲 混血身分直球回應歧視爭議

支持聲音仍在 粉絲力挺呼籲理性對話

勞動政策再度成為社會焦點，勞動部日前在立法院備詢時透露，台灣最快將於今年底引進首批印度移工，消息一出立即引發各界高度關注，不少民眾對於人力補充表示支持，認為有助於緩解缺工問題，但也有聲音對於文化差異與治安問題提出疑慮，使得議題迅速在網路上發酵，形成兩極討論。對此，出身《超級偶像》的印度裔華僑男星羅平出面公開發聲力挺，直言：「我一半印度人、一半台灣人，我為此感到驕傲！」面對網路上大量討論與質疑引進印度移工來台的聲浪，從選秀節目《超級偶像》出道的藝人羅平透過社群平台發文表達立場，他以自身台印混血背景出發，直言對於部分帶有歧視意味的言論感到不解，並強調：「我一半印度人、一半台灣人，我為此感到驕傲！」試圖為印度族群發聲，呼籲社會以更理性與包容的角度看待相關議題。然而羅平該篇貼文曝光後，卻引來大批網友反彈，不少人留言批評其言論與現實脫節，認為對印度移工的擔憂並非單純歧視，而是基於對社會安全與制度差異的考量。部分網友更質疑羅平的立場，認為其成長環境主要在台灣，未必能代表所有印度族群，激烈言論持續湧入，使得整起事件迅速升溫。在批評聲之外，也有不少支持羅平的網友出面緩頰，認為不應以偏概全，更不該將個別事件放大成對整個族群的標籤，部分粉絲留言鼓勵他堅持自身立場，並指出網路演算法容易形成同溫層，使討論走向極端，支持者呼籲社會應回歸理性對話，避免情緒化對立持續擴大。羅平是印度、台灣混血兒，五官深邃的他是印度皇裔後代，因而剛出道時被不少人稱「印度王子」。由於羅平的祖先來自伊朗一帶，因此羅也成為他的姓氏來源。羅平2009年參加台灣歌唱選秀節目《超級偶像》第3季，最終並獲得第5名成績。正式出道後羅平參加不少戲劇演出，包含《小資女孩向前衝》、《女兵日記》、《台灣X檔案》等，同時跨足外景主持，會國語、印地語、英語、閩南語以及阿拉伯語。2019年羅平與德國籍女友結婚，2人如今育有一女。