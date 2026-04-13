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台灣桌球一哥林昀儒今（13）日出席奧運獎牌獎金受獎儀式，他近期更在澳門桌球世界盃勇奪銅牌，受訪時坦言很高興能達到年初設定目標，接下來目標就是全力備戰名古屋亞運。林昀儒今年狀態明顯回溫，世界排名已經回到前8行列，他坦言是心態有改變，變得更積極、勇敢去進攻。林昀儒參與本次世界盃男單賽事，一路打進4強才敗給日本18歲新星松島輝空，相隔7年後再度收下第2面銅牌。林昀儒稍早受訪時坦言有達到既定目標，「這次時隔很多年站上頒獎台，雖然沒辦法再往前一步，但有達到目標，就是年初設定的世界盃奪牌，接下來就是好好備戰亞運。」林昀儒結束短暫休息後，接下來將啟程倫敦去打4月28日開打的世界桌球團體錦標賽，林昀儒透露由於本次是採用新賽制，有循環賽的關係，還要再思考整體應該怎麼打會更好一點。林昀儒今年狀態明顯回升，最新世界排名上升至男單第8，他坦言是心態有更積極、勇敢去進攻，「加上換了球拍，也有滿好的效果。」也有媒體觀察到林昀儒身形似乎變壯不少，他本人在露出靦腆笑容回應，「應該...有一些吧！」