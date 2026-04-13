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▲林志玲曬賞櫻美照，近乎素顏模樣引發讚嘆。（圖／林志玲IG@chiling.lin）

台灣第一名模林志玲就算已51歲，但美貌依舊，身材也依然纖細高挑。而昨（12）日，她在社群PO出多張賞櫻的美照，穿著淡粉色的上衣，大方露出香肩與性感鎖骨，站在櫻花樹下擺出多種姿勢，幾乎沒化妝依然超美的凍齡美貌，讓粉絲驚呼：「志玲姐姐太美了。」林志玲在昨日上傳一系列賞櫻美照，只見穿著淡粉色上衣的她，拿著同色系帽子，擺出多個超美姿勢。她還把衣服往一邊拉，大方露出一字肩與性感鎖骨，配上同色系的櫻花，根本像是在拍海報。除此之外，有粉絲發現林志玲這幾張照片竟然幾乎沒化妝，對她的不變美貌都忍不住讚嘆：「美神志玲姐姐」、「皮膚好好」、「志玲姐姐不化妝的時候最美麗。」林志玲除了曬美照外，也不忘在文中溫柔地鼓勵所有女性，表示：「就像櫻花一樣，希望每個女人都能用自己的方式，美麗的盛開」，展現出她一貫的正能量。事實上，林志玲一向樂於在社群跟粉絲分享日常，日前還在小紅書曬出在香港逛街的多張美照，只見林志玲戴著墨鏡，自由地穿梭在香港街頭，但居然沒被民眾包圍，反而還很自在。照片中，林志玲也沒坐保母車，選擇跟一般人一樣，和助理一起擠地鐵出門，展現親民、接地氣的一面。除了逛街，林志玲也不忘享受美食，又吃豬扒包、又吃湯麵，展現可愛的吃貨本性。林志玲也有感而發表示：「好久沒這麼放鬆地逛一座城了，從清晨的地鐵，到深夜的斜坡，從茶餐廳的煙火氣，到街頭的晚風。不用趕時間，就做最鬆弛的自己，去感受，去愛，把普通的日子過成喜歡的樣子。」