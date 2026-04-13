藝人朱宇謀（Wish）近期遭到前女友林倪安及多位女性的公開痛訴，對其肢體與精神暴力、性侵未遂，對此，朱宇謀今（13）日透過影片否認一切指控，強調在和林倪安相處過程中，從來沒有對她有任何肢體暴力行為，以及自己從未有過任何侵犯、騷擾或強迫他人的行為，不滿林倪安的言論都沒有拿出一項證據，「我會用法律捍衛自己的清白。」
朱宇謀駁斥家暴 指林倪安拿不出任何證據
林倪安於4月8日召開記者會時，指控與朱宇謀交往8個月期間，自己長期遭受精神壓力，透露男方情緒失控時會以三字經辱罵，且有動手捏人等肢體接觸行為，對此，朱宇謀明確表示：「我和林倪安小姐在相處過程當中，從來沒有對她有任何的肢體暴力行為，這件事情，我的立場非常清楚，而且絕不退讓！」
朱宇謀說，林倪安受訪時稱「（朱宇謀）精神暴力又會動手捏我」，直指對方拿不出任何證據佐證，已經明顯讓外界對他的品性產生懷疑和誤解，更是刻意在帶動輿論的風向，這部分自己絕不寬貸，將交由司法處理。
朱宇謀否認性侵 控林倪安消費、刻意帶風向
至於林倪安爆料超過10位女性（包含網紅、女歌手、JKF女郎等）私訊她，指控曾經遭朱宇謀騷擾或不當對待，以及W姓女星正式提告性侵未遂，朱宇謀反擊：「我對於我每一位交往過的女生，我都是非常尊重，真誠以待，而且真心相愛的，這一點我問心無愧，我必須非常明確的表達，我從未有過任何侵犯、騷擾或強迫他人的行為。」
朱宇謀要求林倪安停止對他及他交往過的對象惡意消費，「我堅決反對在任何沒有證據的情況下，透過媒體操作，片面爆料，或刻意帶風向，去傷害一個人的名譽，甚至造成網路上的攻擊與霸凌，這樣的事情不只不該發生在我自己身上，也不該發生在任何一個人身上。」
最後，朱宇謀說，關於本次事件，他已經正式提告，並進入法律程序，接下來他會用法律捍衛自己的清白，也會讓這些指控回到證據和事實並接受檢驗，後續他會尊重司法的結果，並在適當的時候向大家說明。
林倪安律師反擊朱宇謀 所言均有證據和查證
稍早，林倪安發布律師聲明回擊朱宇謀，強調自己所述關於自身遭遇均屬事實，其他受害者情狀也經過合理查證，絕無誹謗之意圖，受害者女星友人也跟朱宇謀喊話：「朱先生別說謊了！證據都打臉你了！你已經夠腫了！還繼續膨風說謊？受害者都在市議員安排下提告了！所有證據、監控畫面歷歷在目，你還要繼續說謊？」
林倪安委任律師再補充：「倪安所述均有證據，且也有相關證據可以證明朱先生發文的內容所言不實。希望朱先生自重。」
資料來源：Wish 朱宇謀臉書
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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林倪安於4月8日召開記者會時，指控與朱宇謀交往8個月期間，自己長期遭受精神壓力，透露男方情緒失控時會以三字經辱罵，且有動手捏人等肢體接觸行為，對此，朱宇謀明確表示：「我和林倪安小姐在相處過程當中，從來沒有對她有任何的肢體暴力行為，這件事情，我的立場非常清楚，而且絕不退讓！」
朱宇謀說，林倪安受訪時稱「（朱宇謀）精神暴力又會動手捏我」，直指對方拿不出任何證據佐證，已經明顯讓外界對他的品性產生懷疑和誤解，更是刻意在帶動輿論的風向，這部分自己絕不寬貸，將交由司法處理。
至於林倪安爆料超過10位女性（包含網紅、女歌手、JKF女郎等）私訊她，指控曾經遭朱宇謀騷擾或不當對待，以及W姓女星正式提告性侵未遂，朱宇謀反擊：「我對於我每一位交往過的女生，我都是非常尊重，真誠以待，而且真心相愛的，這一點我問心無愧，我必須非常明確的表達，我從未有過任何侵犯、騷擾或強迫他人的行為。」
朱宇謀要求林倪安停止對他及他交往過的對象惡意消費，「我堅決反對在任何沒有證據的情況下，透過媒體操作，片面爆料，或刻意帶風向，去傷害一個人的名譽，甚至造成網路上的攻擊與霸凌，這樣的事情不只不該發生在我自己身上，也不該發生在任何一個人身上。」
最後，朱宇謀說，關於本次事件，他已經正式提告，並進入法律程序，接下來他會用法律捍衛自己的清白，也會讓這些指控回到證據和事實並接受檢驗，後續他會尊重司法的結果，並在適當的時候向大家說明。
林倪安律師反擊朱宇謀 所言均有證據和查證
稍早，林倪安發布律師聲明回擊朱宇謀，強調自己所述關於自身遭遇均屬事實，其他受害者情狀也經過合理查證，絕無誹謗之意圖，受害者女星友人也跟朱宇謀喊話：「朱先生別說謊了！證據都打臉你了！你已經夠腫了！還繼續膨風說謊？受害者都在市議員安排下提告了！所有證據、監控畫面歷歷在目，你還要繼續說謊？」
林倪安委任律師再補充：「倪安所述均有證據，且也有相關證據可以證明朱先生發文的內容所言不實。希望朱先生自重。」
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