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《鏡週刊》今日報導，白營高層私下找中配立委李貞秀密談去留問題時，李說自己有5個孩子要養，若沒立委工作，生活費該怎麼辦？民眾黨中央委員江和樹大酸「最近吃海底撈，突然打回原形吃魯肉飯，就怪我們嗎」？還意有所指地說「不是只有這條，離開剛好而已」。民眾黨不分區立委李貞秀爭議不斷，不僅國籍存在爭議，多次失言、具名檢舉新竹市長高虹安也引發黨內部分人士不滿。李貞秀辦公室今（13）日針對《鏡週刊》報導，提及白營知情人士透露，柯文哲、黃國昌及部分高層日前私下找李貞秀密談去留問題時，她落淚哭喊「有5個孩子要養，若沒立委工作生活費怎麼辦？」甚至暗示黨若決定讓其離開，應給出相應的「誠意」等內容，強調與事實完全不符，呼籲媒體秉持第四權公正客觀報導。對於「有5個孩子要養」的報導，台灣民眾黨台中市議員江和樹大酸「不能說你以前吃魯肉飯，最近吃海底撈，熊熊打回原形吃魯肉飯，就怪我們吧！」他說「我想應該是週刊見縫插針啦！如果報導內容屬實，叫你離開也算剛好而已。」接著他意有所指的說「你不是只有這1條而已喔！」還喊話黨中央別再拖下去。如果放任李貞秀這樣搞，投入2026選舉的基層同志怎麼面對支持者？他不樂見這場大爛戲繼續上演，「再拖下去，大家都會『凍未條』啊」！