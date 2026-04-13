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▲太陽一身皮衣、白金短髮登上科切拉音樂節舞台。（圖／YouTube@Coachella）

太陽皮衣造型太超前 網友洗版：看到黃仁勳在唱歌

▲太陽的造型，被笑說撞臉AI教父黃仁勳。（圖╱取自輝達GTC直播）

太陽SOLO舞台 脫衣上陣引爆尖叫聲

▲太陽（如圖）日前出席時裝週，就有人討論他的新造型神似黃仁勳。（圖／IG@__youngbae__）

韓國天團BIGBANG成員太陽今（13）日登上科切拉舞台，以一頭俐落白金短髮搭配全黑皮衣造型亮相，整體風格帶有強烈科技感與未來氛圍，然而不少網友第一時間卻歪樓，直指他的造型神似AI晶片巨頭輝達執行長黃仁勳，尤其是側臉輪廓、髮型與黑色皮衣的搭配，幾乎如出一轍，讓不少觀眾笑稱：「以為在看科技發表會！」太陽、GD（權志龍）、大聲今日合體登上科切拉舞台，太陽身穿皮衣搭配白金短髮造型，被不少粉絲直呼「好像黃仁勳」，而這波撞臉話題迅速在社群發酵，不少粉絲紛紛湧入留言區開玩笑表示：「真的以為黃仁勳在開演講」、「看BIGBANG結果看到AI教父唱歌」、「以後看到太陽都會想到黃仁勳」，甚至有人直言「害我一直出戲」，意外引發討論。BIGBANG今日下午1點半（美國時間4月12日晚上10點半）登上全球音樂盛事《Coachella（科切拉）》Outdoor Theatre戶外舞台，3人一連帶來多首經典歌曲，包括〈謊言〉、〈一天一天〉等神曲，引發現場觀眾集體大合唱，情緒瞬間被推到高點，不少粉絲甚至激動落淚，氣氛感人又熱烈。演出過程中，太陽也帶來個人Solo橋段，他原本就以敞開皮衣登場，在舞台氣氛升溫之際更直接脫去上衣，大方露出結實身材，瞬間引爆全場尖叫聲，性感與爆發力兼具的演出，再度證明其穩定唱功與舞台掌控力，也讓現場氣氛達到另一波高潮。此次BIGBANG重返國際大型舞台，不僅靠經典歌曲成功喚起觀眾回憶，也因太陽的「撞臉事件」意外製造話題，讓演出在在網路上發酵，而從BIGBANG現場演出的反應，一路到社群熱度，都顯示出團體依舊擁有強大影響力，再次證明他們在K-POP歷史中的地位。