杜拜巧克力因為獨特的中東風格，再加上社群媒體的強力推播，近年來在台灣掀起風潮。不過在美伊戰爭爆發後，不僅燃料與肥料等大宗商品的全球供應鏈受阻，就連杜拜巧克力的關鍵材料開心果，也因為戰事影響，價格飆升至8年來最高點。
供應斷鏈：產量縮減與戰火夾擊
根據彭博社報導，伊朗是全球第二大開心果生產國。開心果不僅是受歡迎的零食，也是冰淇淋、巧克力與飲料的常見原料。在市場本已供應緊張、消費需求激增之際，戰爭進一步壓縮供應。
Expana Markets堅果市場分析師摩斯（Nick Moss）表示，戰爭爆發前，伊朗的開心果貿易已因制裁和地緣政治摩擦而變得複雜。此外，2025年的收成低於預期，加上今年1月政府鎮壓民間動盪期間實施通訊管制，導致出口協調受限，進一步削減了供應量。
2月底戰爭爆發之後，情況雪上加霜。摩斯指出，這讓原本受限的局面變得更加嚴峻，導致全球市場越來越難以獲得伊朗開心果。「由於中東地區既是主要生產地、轉運樞紐，也是消費市場，開心果對該區域的動盪特別敏感。」
消費熱潮：從「杜拜巧克力」到星巴克
自2023年底杜拜巧克力」在TikTok和Instagram等社群媒體瘋傳後，全球對開心果的需求大幅攀升，席捲歐洲、中東與亞洲。
包括哈根達斯（Häagen-Dazs）與Táche等食品品牌，紛紛將開心果納入冰淇淋與植物奶產品線，星巴克也推出開心果風味咖啡。根據Expana的美國開心果基準價格，自2023年底以來兩年間價格已上漲約30%。
貿易停擺：物流受阻與航線取消
據美國農業部（USDA）數據，伊朗約占全球開心果產量的五分之一、出口量的三分之一；而美國則約占產量40%、出口近一半。隨著伊朗戰爭壓縮供應並阻礙貿易，Expana數據顯示，3月開心果價格升至每磅4.57美元，為2018年5月以來最高。
堅果供應商Crown Point Ltd.業務主管達斯（Gyana Ranjan Das）表示：「戰爭已導致航運公司自3月2日起取消所有前往中東的新訂艙。」他指出，衝突也擾亂供應鏈，包括對印度的開心果出口，該國每年進口約90億美元的食用堅果。
未來展望：配方調整與「消失的風味」
雖然目前尚難評估軍事打擊是否損壞了位於伊朗東北部的果園，但通往阿拉伯聯合大公國與土耳其等貿易樞紐的物流路線已中斷。
即使不是直接或間接從伊朗採購的買家，也可能因其他地區庫存競爭加劇而受到影響。這可能迫使食品製造商面臨以下選擇：原材料成本上漲提高價格；調整配方，減少開心果比例或使用替代品；改用較便宜的堅果替代。
達斯表示，雖然食品廠商常因價格考量更換堅果種類，但要完全取代開心果作為主成分仍具挑戰，「看來今年夏天的冰淇淋可能會缺少開心果口味，或者味道會淡很多。」
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根據彭博社報導，伊朗是全球第二大開心果生產國。開心果不僅是受歡迎的零食，也是冰淇淋、巧克力與飲料的常見原料。在市場本已供應緊張、消費需求激增之際，戰爭進一步壓縮供應。
Expana Markets堅果市場分析師摩斯（Nick Moss）表示，戰爭爆發前，伊朗的開心果貿易已因制裁和地緣政治摩擦而變得複雜。此外，2025年的收成低於預期，加上今年1月政府鎮壓民間動盪期間實施通訊管制，導致出口協調受限，進一步削減了供應量。
2月底戰爭爆發之後，情況雪上加霜。摩斯指出，這讓原本受限的局面變得更加嚴峻，導致全球市場越來越難以獲得伊朗開心果。「由於中東地區既是主要生產地、轉運樞紐，也是消費市場，開心果對該區域的動盪特別敏感。」
消費熱潮：從「杜拜巧克力」到星巴克
自2023年底杜拜巧克力」在TikTok和Instagram等社群媒體瘋傳後，全球對開心果的需求大幅攀升，席捲歐洲、中東與亞洲。
包括哈根達斯（Häagen-Dazs）與Táche等食品品牌，紛紛將開心果納入冰淇淋與植物奶產品線，星巴克也推出開心果風味咖啡。根據Expana的美國開心果基準價格，自2023年底以來兩年間價格已上漲約30%。
貿易停擺：物流受阻與航線取消
據美國農業部（USDA）數據，伊朗約占全球開心果產量的五分之一、出口量的三分之一；而美國則約占產量40%、出口近一半。隨著伊朗戰爭壓縮供應並阻礙貿易，Expana數據顯示，3月開心果價格升至每磅4.57美元，為2018年5月以來最高。
堅果供應商Crown Point Ltd.業務主管達斯（Gyana Ranjan Das）表示：「戰爭已導致航運公司自3月2日起取消所有前往中東的新訂艙。」他指出，衝突也擾亂供應鏈，包括對印度的開心果出口，該國每年進口約90億美元的食用堅果。
未來展望：配方調整與「消失的風味」
雖然目前尚難評估軍事打擊是否損壞了位於伊朗東北部的果園，但通往阿拉伯聯合大公國與土耳其等貿易樞紐的物流路線已中斷。
即使不是直接或間接從伊朗採購的買家，也可能因其他地區庫存競爭加劇而受到影響。這可能迫使食品製造商面臨以下選擇：原材料成本上漲提高價格；調整配方，減少開心果比例或使用替代品；改用較便宜的堅果替代。
達斯表示，雖然食品廠商常因價格考量更換堅果種類，但要完全取代開心果作為主成分仍具挑戰，「看來今年夏天的冰淇淋可能會缺少開心果口味，或者味道會淡很多。」
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