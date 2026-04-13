BIGBANG在台灣時間今（13）日於全球音樂盛事科切拉音樂切（Coachella）登台開唱，吸引全球矚目。而同為YG娛樂出身的LISA、ROSÉ，也被捕捉到現身台下觀賞演出，展現永遠的YG family情誼，引發網友熱烈討論。

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BIGBANG科切拉開唱　LISA、ROSÉ都來了

LISA其實連續兩天都被拍到在台下享受音樂節氛圍，今天當然也沒有錯過前師兄的舞台。有網友看到菲律賓女團BINI成員Stacey的IG限時動態發文，發現在BIGBANG表演時，LISA就站在台下觀看前師兄的演出，再度掀起粉絲熱議。也有網友捕捉到ROSÉ的身影，讓不少老粉都懷念起當年的YG family！

事實上，LISA前一天也因意外入鏡引發熱議。Katy Perry現身科切拉，與男友Justin Trudeau在台下甜蜜互動時，被鏡頭捕捉到LISA就在兩人身後，畫面中的LISA彷彿是個超大電燈泡，意外成為另類焦點。

▲BLACKPINK（如圖）雖然是BIGBANG後輩，但比前輩早登上科切拉舞台。（圖／IG@lalalalisa_m）
▲BLACKPINK（如圖）雖然是BIGBANG後輩，但比前輩早登上科切拉舞台。（圖／IG@lalalalisa_m）
BLACKPINK比師兄早登上！LISA個人也受邀

BLACKPINK曾於2019年與2023年登上科切拉舞台演出，2023年時因為是初次登上主舞台，因此結束後除了JISOO以外的團員們全都抱頭感動痛哭。去年則是LISA首度以個人身分受邀科切拉，展現國際號召力，舞台實力備受肯定。

原本LISA今年也有機會在11日登台演出，她近期才與美國DJ Anyma合作推出新曲〈Bad Angel〉，Anyma原先要在11日的科切拉擔任壓軸表演，並和LISA帶來驚喜舞台。不過最後卻因現場風勢過大臨時取消。儘管如此，LISA心情似乎未受影響，依舊以最辣粉絲姿態，一連三天都現身台下力挺科切拉，和好友一同享受這場音樂盛會。

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尤露珉編輯記者

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