泰國攀牙府瑤諾島（Koh Yao Noi）9日發現一頭成年儒艮被斬首、尾巴被綑綁，明顯遭人為殺害。儒艮被認為是「美人魚」的原型，由於當地流傳「儒艮牙可當護身符」的迷信，過去也有多頭儒艮被切除牙齒、頭部的案例。
據泰國日報報導，攀牙府瑤諾島（Koh Yao Noi）9日有志工通報發現一頭儒艮屍體，屍體是一頭被砍去頭部的雄性成年儒艮，體長約2.20公尺（不含頭部）、體重約120公斤，尾部則發現螺旋狀繩索以結扣方式系於水下岩石。
斯里塔爾海洋稀有動物救助中心的獸醫簡報法醫解剖報告，該水牛患有腸道疾病，無法進食直至病死，水牛在被切除頭部前已擱淺死亡，消失的頭部留有鋒利刀具切割的痕跡，從切口邊緣整齊未腐爛的情況推斷，頭部是在死亡後2小時至24小時內被切除的，且是在頸部關節連接處精確切除的，胸部兩側留有硬物固定的痕跡，顯示這是人類所為，且具有極高專業度。
調查人員在海中發現了被丟棄的儒艮鼻子碎片，這些碎片被認為是追捕肇事者的關鍵證據。
據泰國海洋與海岸資源局的數據，2023年至2025年共發現112頭儒艮擱淺，其中8頭被非法切除牙齒或頭部。而在2026年已發現2頭儒艮擱淺，其中1頭被切除頭部，且均是在死後被切除。
當地有將儒艮牙齒當成護身符的迷信，常有切除儒艮頭部以製作護身符的行為，且過往案件多半未能抓獲罪犯。近年泰國海域的儒艮數量持續下降，當局持續向民眾宣導儒艮的生態價值，消除迷信，並積極推動在廢棄蝦池培育海草、建立海草復育圍欄以及修復退化海草床等計畫，以恢復儒艮棲息地的完整性。
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斯里塔爾海洋稀有動物救助中心的獸醫簡報法醫解剖報告，該水牛患有腸道疾病，無法進食直至病死，水牛在被切除頭部前已擱淺死亡，消失的頭部留有鋒利刀具切割的痕跡，從切口邊緣整齊未腐爛的情況推斷，頭部是在死亡後2小時至24小時內被切除的，且是在頸部關節連接處精確切除的，胸部兩側留有硬物固定的痕跡，顯示這是人類所為，且具有極高專業度。
調查人員在海中發現了被丟棄的儒艮鼻子碎片，這些碎片被認為是追捕肇事者的關鍵證據。
據泰國海洋與海岸資源局的數據，2023年至2025年共發現112頭儒艮擱淺，其中8頭被非法切除牙齒或頭部。而在2026年已發現2頭儒艮擱淺，其中1頭被切除頭部，且均是在死後被切除。
當地有將儒艮牙齒當成護身符的迷信，常有切除儒艮頭部以製作護身符的行為，且過往案件多半未能抓獲罪犯。近年泰國海域的儒艮數量持續下降，當局持續向民眾宣導儒艮的生態價值，消除迷信，並積極推動在廢棄蝦池培育海草、建立海草復育圍欄以及修復退化海草床等計畫，以恢復儒艮棲息地的完整性。