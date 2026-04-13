睡前記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，4月14日（週二）在台中市、台南市、嘉義市、屏東縣、花蓮縣等5縣市部分地區將實施停水，原因包含管線漏水檢測、管線汰換工程等，最長影響時間長達9小時半的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市4月14日停水影響範圍與時間懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎台中市停水範圍一次看
🕦停水時間：4月14日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
太平區：十甲北一街、振福路、旱溪東路一段。東區/十甲北一街、十甲北街。
🕦停水時間：4月14日上午08時30分至18時（9小時半）
停水原因：改接工程斷管連絡作業
📍影響區域
和平區：梨山里。
◼︎台南市停水範圍一次看
🕦停水時間：4月14日上午09時至11時30分（3小時半）
停水原因：計量管網工程七股玉成、龍山、篤加封閉測試
📍影響區域
七股區：大埕里、篤加里、玉成里、龍山里、七股里。
🕦停水時間：4月14日上午09時至17時（8小時）
停水原因：永康區污水下水道改遷工程
📍影響區域
永康區：北興路52號至370號(雙數側/含巷弄)、大同街315巷、大同街317至319號、大灣路42號至42-1號。
永康區：大同街407號至461號(單數側/含巷弄)、大同街463巷、 大同街369巷(含弄)。
◼︎嘉義市停水範圍一次看
🕦停水時間：4月14日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：路段汰換管線工程
📍影響區域
西區：西榮里民生北路１４１號至２１３號、民生北路１７３巷１號至１２號、光彩街５７６巷３號至１５號、蘭井街２４８號等沿途用戶。(依施作進度階段性停水)
◼︎屏東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：4月14日上午09時至17時（8小時）
停水原因：漏水管段調查作業
📍影響區域
屏東市：互助街、台糖街、合作街、廣東南路、建國路、 建復路、建興南路, 建興路、復興路、棒球路、興安街
◼︎花蓮縣停水範圍一次看
🕦停水時間：4月14日上午10時至12時（2小時）
停水原因：菸廠小區總表故障維修
📍影響區域
吉安鄉：中山路一段、中正路一段、南埔八街、吉豐路一段、吉豐路二段、廣賢路一段、香源路。
🕦停水時間：4月14日上午13時至17時（4小時）
停水原因：用戶新裝管線連結工程
📍影響區域
花蓮市：民運里。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
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🕦停水時間：4月14日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
太平區：十甲北一街、振福路、旱溪東路一段。東區/十甲北一街、十甲北街。
停水原因：改接工程斷管連絡作業
📍影響區域
和平區：梨山里。
🕦停水時間：4月14日上午09時至11時30分（3小時半）
停水原因：計量管網工程七股玉成、龍山、篤加封閉測試
📍影響區域
七股區：大埕里、篤加里、玉成里、龍山里、七股里。
停水原因：永康區污水下水道改遷工程
📍影響區域
永康區：北興路52號至370號(雙數側/含巷弄)、大同街315巷、大同街317至319號、大灣路42號至42-1號。
◼︎嘉義市停水範圍一次看
🕦停水時間：4月14日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：路段汰換管線工程
📍影響區域
西區：西榮里民生北路１４１號至２１３號、民生北路１７３巷１號至１２號、光彩街５７６巷３號至１５號、蘭井街２４８號等沿途用戶。(依施作進度階段性停水)
🕦停水時間：4月14日上午09時至17時（8小時）
停水原因：漏水管段調查作業
📍影響區域
屏東市：互助街、台糖街、合作街、廣東南路、建國路、 建復路、建興南路, 建興路、復興路、棒球路、興安街
◼︎花蓮縣停水範圍一次看
🕦停水時間：4月14日上午10時至12時（2小時）
停水原因：菸廠小區總表故障維修
📍影響區域
吉安鄉：中山路一段、中正路一段、南埔八街、吉豐路一段、吉豐路二段、廣賢路一段、香源路。
停水原因：用戶新裝管線連結工程
📍影響區域
花蓮市：民運里。
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司