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台中市中南區傳出勞權爭議。一名新手媽媽產後復職，依法申請調整工時與哺乳時間，不料竟遭主管「關門施壓」拒絕協商。市議員陳雅惠質疑指出，現行「性別平等工作法」保障形同虛設，基層勞工因恐懼「秋後算帳」而噤聲，要求勞工局應建立匿名申訴機制並強化主動勞檢。市議員陳雅惠、陳俞融、陳淑華、張芬郁、謝家宜、蕭隆澤等人，今日於議會民政委員會聯合質詢。陳雅惠指出，依性平法規定，雇主應提供未滿1歲子女之勞工每日2次、每次30分鐘的哺乳時間，且須計入工時；若涉及工時調整，亦須經勞資協商，企業不得單方面拒絕。陳雅惠表示，許多勞工面臨違法對待卻「不敢申訴」，擔心具名檢舉後會影響工作穩定。她批評，市府口口聲聲鼓勵生育，卻讓新手媽媽陷入「工作與孩子」的兩難，「如果申訴等於冒著失業風險，保護機制在哪裡？」勞工局長林淑媛回應，若雇主未依法提供哺乳時間，查證屬實可處2萬至100萬元罰鍰，並公告單位名稱；勞工可採保密申訴，將依法查處。副市長黃國榮則承諾，若取得個案資料將主動介入，持續推動友善職場機制。