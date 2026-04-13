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前台北市長、民眾黨主席柯文哲因涉京華城等弊案，一審遭重判17年有期徒刑，柯文哲妻陳佩琪頻頻在臉書替丈夫喊冤，日前竟在文中抱怨，「木可的錢說實在是眾多黨公職和我們夫妻努力賣小物賺來的錢」。對此，網紅四叉貓直呼，「我覺得陳佩琪講這種話將來真的會下地獄」。四叉貓12日在臉書發文，陳佩琪11日又發文了，她說「木可的錢是我們夫妻倆努力賣小物賺的錢」。四叉貓直呼，「我覺得陳佩琪講這種話將來真的會下地獄」，打開監察院政治獻金申報網站，柯文哲從他的政治獻金專戶轉了大約4000萬給木可公司，但木可公司「一塊錢」都沒轉回到柯文哲的政治獻金專戶。四叉貓說明，簡單來說，柯文哲先拿4000萬的公款給「木可」當做生意的本錢，「木可」拿著柯文哲的公款去製作衣服、咖啡包、競選小物等，「木可」再販售這些東西給小草們賺錢，但「木可」在選舉期間賺到了這些錢之後，卻沒有把「公款和利潤」返還給柯文哲的專戶。四叉貓直言，「這就是侵占！誰管你們賺得多辛苦，柯文哲活該被抓去關」，以上都是監察院官網的資料，這些數據是民眾黨親自申報給監察院的，「所以小草不要再說是科幻小說，數據絕對正確！除非民眾黨當初胡亂申報才可能是假的。」