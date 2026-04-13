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在鄭習會落幕後，中國昨日宣布惠台大禮包，包括金馬通水、通電、通氣、通橋；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化；推動恢復上海及福建居民赴台自由行等。對此行政院長卓榮泰今（13）日接見墨爾本台灣同鄉會回國訪團時表示，有人形容這是一籃水果送好幾十次，這次可能多了顆葡萄，過去澳洲要追究疫情起源觸怒中國，因此禁止澳洲農漁產進口，對產業造成極大傷害，澳洲的例子就可以給國人最好的啟示，絕對不讓這種美麗的幻想、美麗的謊言來打擊台灣現在已經穩定的經濟體制。卓榮泰今日致詞時特別提及中國惠台大禮包，說明所謂10項促進兩岸交流合作的措施，多數都是過去曾經提過，也曾經以各種莫須有的理由停止。有人形容說這是一籃水果送好幾十次，每去就拿一個籃子回來，裡面裝了同樣的水果，這次可能多兩顆葡萄，但是這種用同樣的禮盒送來送去好幾次，可是每一次重要的時候就收回去，所以對我國的農漁產及各行各業都深受其害。卓榮泰以澳洲為例，澳洲政府要追究疫情起源觸怒中國，因此就禁止澳洲農漁產進口，包括紅酒、大麥、煤炭、棉花、原木、燕麥、龍蝦、紅肉與銅礦等，停下來後對所有產業造成極大不便跟傷害，經濟上蒙受很多的損失。所以台灣過去幾年喝了很多澳洲的紅酒，也吃了蠻多澳洲的龍蝦，就是發揮互相幫忙的精神來協助，不因為某一個極權獨裁國家的獨斷動的動作，造成世界經濟秩序的大亂。卓榮泰說，因此這例子不用問台灣怎麼因應，就問過去澳洲如何因應，就可以給全世界、給台灣很多的國人一個最好的啟示，形容是把一個經濟貿易的往來，在極權國家用人海戰術來做貿易障礙。雖然如此，政府還是會全面來因應，如何來協助國內廠商開闢更多國際市場？協助如何更多穩定的來源？協助在國內以及跟理念相近的國家去創造出更多設廠、投資、合作交流的經驗，這是現在經濟部在做的，絕對不讓這種美麗的幻想與謊言，來打擊台灣現在已經穩定的經濟體制。卓榮泰也強調，今天總統以及行政團隊所要主張的就是要如何保持民主自由的生活模式，編列了400億美金的國防特別預算，但是這特別預算一拖再拖、一延再延，現在延到在野黨主席去中國回來之後，就眼睜睜地看，是要以台灣人民的意志為意志，還是帶回來哪一種違反台灣人主流意見的意志，在台灣做一種強烈的對立。卓榮泰表示，另外除了400億美金的國防軍購的條例特別條例之外，還有3兆零350億台幣的今年中央政府總預算到現在為止還沒有付委。聽說這個禮拜會有進展，衷心祈盼願意再一次地來相信為了國家，朝野能夠合作的一個契機。希望訪團從澳洲帶回來澳洲當時對抗極權國家的經驗，但也帶來澳洲崇尚自由、崇尚民主，在人文跟自然資源能夠非常充沛底下，讓台灣能夠學習當地也有充裕、開放與自由的民主。