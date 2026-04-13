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樂天桃猿本月11日以2：1擊退兄弟象，敲出再見安打的陳晨威獲該場MVP殊榮。對此，有媽媽在Threads上PO文表示，13歲兒將撿到的陳晨威MVP簽名球，好心讓給其他球迷，希望在網上尋找能買陳晨威簽名球的賣家，此文竟吸陳晨威本人暖心回應，「我也願意幫你簽名，球不用買，找我領！」一句話就引8.5萬讚，被讚太帥「贏球又贏人」。樂天11日與兄弟激戰，陳晨威抓住李振昌第2球，敲出深遠安打，成晉狂奔三個壘包衝回本壘得分。陳晨威幫助球隊拿下勝利得點，終場以2：1擊退兄弟象。這也是他在樂天開季後的5勝中，第3次獲選MVP，場上狀態相當好。除了上場表現優秀，陳晨威下場後也會「海巡」球迷貼文，與網友互動。其中，有名帶著孩子去看球賽的媽媽發文表示，「我十三歲兒子願意把今天晨威MVP簽名球（已經撿到手），讓給一位跟他搶球而撞倒的成年人。」該母親補充，「為了鼓勵這青春期判逆的年紀，對他能禮讓的態度，感覺有被認可鼓勵的方式」因此發文向網友徵求可以購買簽名球的管道，盼鼓勵兒子。結果該貼文發出不到一天，MVP本人就現身留言！陳晨威在留言區暖回，「我也願意幫你簽名，球不用買，找我領！」超親民回應讓網友大讚「太帥氣」，紛紛回，「贏球還要贏人喔 你是要多帥⋯」、「晨威現在有爸爸味了，好暖啊！」對此，發文媽媽回應陳晨威，表示「我可以準備湖口菜包跟你親自感謝嗎」盼答覆陳晨威的好意。陳晨威「海巡」速度也驚呆眾人，該句話竟吸8.5萬讚、近千人轉發，更有球迷逗趣說，「這人的回覆速度跟他的腿速一樣驚人」讚陳晨威展現十足親和力。