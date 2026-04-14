我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BIGBANG成員大聲（左起）、太陽、G-DRAGON昨日登上科切拉音樂節帶來精采演出。（圖／YouTube@Coachella）

▲T.O.P（如圖）退團後持續在演藝圈活動，還有參演《魷魚遊戲2》。（圖／Netflix提供）

韓國天團BIGBANG昨（13）日下午在台灣時間1點半左右，登上美國樂壇盛典科切拉音樂節（Coachella）演出，表演到尾聲時，BIGBANG還帶來安可曲〈Still Life〉，並保留了前成員T.O.P（崔勝鉉）饒舌的歌聲，讓VIP們（官方粉絲名稱）感動不已，也期待有一天能看到T.O.P重返BIGBANG。不過T.O.P過去曾說過，自己會離開是不願染毒的負面標籤影響到成員們，如今已沒臉再回去。T.O.P在2023年1月正式退團，離開BIGBANG前，團體推出的最後一首歌正是〈Still Life〉，因此昨日在科切拉音樂節上，〈Still Life〉的前奏一響，立刻讓粉絲夢回當年BIGBANG還是4個人的光景。成員太陽、G-Dragon、大聲演唱時也沒有剪掉T.O.P的歌聲，讓T.O.P以這種「獻聲」方式與大家合體，不僅展現了團魂，也象徵他們的心永遠在一起，逼哭粉絲。而單飛後的T.O.P，近年還參與了熱門韓國影集《魷魚遊戲2》，去年1月他為宣傳該劇，特別現身受訪，當時T.O.P就吐露了退團員原因。至於為何不願看到粉絲在BIGBANG的照片上標記他，。他也表明立場，強調自己是因為感到抱歉才離開BIGBANG的，所以也不想要給粉絲他能回歸團體的期待，T.O.P認為：「」，所以也沒臉和其他人聯絡。總而言之，T.O.P是不想影響其他成員，所以選擇離隊，但在他心中，BIGBANG的其他人對他來說還是家人般的存在。T.O.P也強調自己現在有信心走向更好的方向，「從現在開始，我會比任何人都活得更健康」。T.O.P也說自己會把心思都投注在音樂上，因為音樂是讓他重新站起來的力量。而T.O.P今年也確實推出全新專輯《ANOTHER DIMENSION》，正式回歸樂壇，歌曲〈Self Crucifixion〉、〈A Small, Filthy Show Window〉的歌詞則被認為帶有反省、自我批判的味道，看得出來T.O.P確實很努力在懺悔。