韓國天團BIGBANG昨（13）日下午在台灣時間1點半左右，登上美國樂壇盛典科切拉音樂節（Coachella）演出，表演到尾聲時，BIGBANG還帶來安可曲〈Still Life〉，並保留了前成員T.O.P（崔勝鉉）饒舌的歌聲，讓VIP們（官方粉絲名稱）感動不已，也期待有一天能看到T.O.P重返BIGBANG。不過T.O.P過去曾說過，自己會離開是不願染毒的負面標籤影響到成員們，如今已沒臉再回去。
BIGBANG登科切拉舞台 保留T.O.P歌聲逼哭粉絲
T.O.P在2023年1月正式退團，離開BIGBANG前，團體推出的最後一首歌正是〈Still Life〉，因此昨日在科切拉音樂節上，〈Still Life〉的前奏一響，立刻讓粉絲夢回當年BIGBANG還是4個人的光景。成員太陽、G-Dragon、大聲演唱時也沒有剪掉T.O.P的歌聲，讓T.O.P以這種「獻聲」方式與大家合體，不僅展現了團魂，也象徵他們的心永遠在一起，逼哭粉絲。
T.O.P親吐退隊原因：不想影響其他人
而單飛後的T.O.P，近年還參與了熱門韓國影集《魷魚遊戲2》，去年1月他為宣傳該劇，特別現身受訪，當時T.O.P就吐露了退團員原因。T.O.P坦言，自己的離開與2017年的呼麻案有關，因為這件事，對BIGBANG的團體形象造成不可挽回的傷害，他不想連累其他人，希望可以獨自承受批評，所以才帶著愧疚的心離開團體。
至於為何不願看到粉絲在BIGBANG的照片上標記他，T.O.P直言自己也很矛盾，「因為看到這些照片很痛苦，像是在看失散家人的照片」，所以才乾脆把標記他的粉絲封鎖。他也表明立場，強調自己是因為感到抱歉才離開BIGBANG的，所以也不想要給粉絲他能回歸團體的期待，T.O.P認為：「如果我再次進入團體，那麼我這個人的標籤也會跑到成員們身上」，所以也沒臉和其他人聯絡。
總而言之，T.O.P是不想影響其他成員，所以選擇離隊，但在他心中，BIGBANG的其他人對他來說還是家人般的存在。T.O.P也強調自己現在有信心走向更好的方向，「從現在開始，我會比任何人都活得更健康」。
T.O.P離開BIGBANG後單飛 新專輯充滿反省
T.O.P也說自己會把心思都投注在音樂上，因為音樂是讓他重新站起來的力量。而T.O.P今年也確實推出全新專輯《ANOTHER DIMENSION》，正式回歸樂壇，歌曲〈Self Crucifixion〉、〈A Small, Filthy Show Window〉的歌詞則被認為帶有反省、自我批判的味道，看得出來T.O.P確實很努力在懺悔。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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T.O.P在2023年1月正式退團，離開BIGBANG前，團體推出的最後一首歌正是〈Still Life〉，因此昨日在科切拉音樂節上，〈Still Life〉的前奏一響，立刻讓粉絲夢回當年BIGBANG還是4個人的光景。成員太陽、G-Dragon、大聲演唱時也沒有剪掉T.O.P的歌聲，讓T.O.P以這種「獻聲」方式與大家合體，不僅展現了團魂，也象徵他們的心永遠在一起，逼哭粉絲。
而單飛後的T.O.P，近年還參與了熱門韓國影集《魷魚遊戲2》，去年1月他為宣傳該劇，特別現身受訪，當時T.O.P就吐露了退團員原因。T.O.P坦言，自己的離開與2017年的呼麻案有關，因為這件事，對BIGBANG的團體形象造成不可挽回的傷害，他不想連累其他人，希望可以獨自承受批評，所以才帶著愧疚的心離開團體。
至於為何不願看到粉絲在BIGBANG的照片上標記他，T.O.P直言自己也很矛盾，「因為看到這些照片很痛苦，像是在看失散家人的照片」，所以才乾脆把標記他的粉絲封鎖。他也表明立場，強調自己是因為感到抱歉才離開BIGBANG的，所以也不想要給粉絲他能回歸團體的期待，T.O.P認為：「如果我再次進入團體，那麼我這個人的標籤也會跑到成員們身上」，所以也沒臉和其他人聯絡。
總而言之，T.O.P是不想影響其他成員，所以選擇離隊，但在他心中，BIGBANG的其他人對他來說還是家人般的存在。T.O.P也強調自己現在有信心走向更好的方向，「從現在開始，我會比任何人都活得更健康」。
T.O.P也說自己會把心思都投注在音樂上，因為音樂是讓他重新站起來的力量。而T.O.P今年也確實推出全新專輯《ANOTHER DIMENSION》，正式回歸樂壇，歌曲〈Self Crucifixion〉、〈A Small, Filthy Show Window〉的歌詞則被認為帶有反省、自我批判的味道，看得出來T.O.P確實很努力在懺悔。
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