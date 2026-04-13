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2026新北市長選戰持續升溫，《美麗島電子報》今（13）日公布最新民調顯示，在藍綠一對一對決情境下，國民黨參選人李四川與民進黨參選人蘇巧慧支持度幾乎打平，雙方差距僅1個百分點，選情呈現高度膠著。面對如此局面，李四川競選辦公室強調，新北此刻處在蓬勃發展的關鍵點，需要有實務經驗、優異執行力的首長，才能讓市政建設真正的一棒接一棒。根據《美麗島電子報》民調結果，在未納入民眾黨參選人黃國昌的情況下，李四川以35.5%支持度微幅領先蘇巧慧的34.5%，另有10.3%表示不投票或投廢票，仍有19.6%未表態，整體差距落在統計誤差範圍內，形同平手。而在「適任市長」的評估上，蘇巧慧以43.5%的認同度略高於李四川的41.5%，顯示雙方各有支持基礎。此外，民調也針對政黨輪替進行提問「可以給國民黨繼續做市長、或是換成民進黨做做看，對新北市未來的發展可能比較好？」結果顯示，有37.9%的受訪者傾向由民進黨執政「做做看」，高於支持國民黨續任的32.0%，另有30.1%未表態，反映出選民對未來市政方向仍存在觀望態度。對於民調結果，李四川競選辦公室表示，各項數據都將作為參考依據，同時競辦也強調，李四川出身基層工程體系，長期投入地方建設，累積豐富實務經驗，並以「前進現場、解決問題」為核心理念，過去參與推動台北縣及新北市多項重大建設，獲得各地里長基層肯定，這些「看得見的實際政績、說到做到的特質」，皆是李四川一路以來為市民打拚的人生縮影。李四川競辦也進一步指出，新北市目前正處於蓬勃發展的重要階段，需要具備優異執行力、實務經驗的領導者，才能確保市政建設能如實一棒接一棒。未來李四川將持續深入基層，並且傾聽民意，透過實際政績、使命必達的執行力，去爭取選民的支持，全力為新北市打拚。