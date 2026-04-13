48歲林佑威當年憑高顏值、陽光形象成為少女殺手，代表作有電視劇〈麻辣鮮師〉、〈波麗士大人〉、〈兩個爸爸〉，近年多在大陸發展，他近日在小紅書拍影片分享出道20多年的心得，除了凍齡功力令人嘖嘖稱奇，談到印系最深刻的城市時，一句「我們來自中國台灣」引發網友兩極看法。

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林佑威稱「中國台灣」　網友評價兩極

影片中，林佑威分享完台灣和中國娛樂產業的相異點，接著談及印象最深的三個中國城市，他表示是橫店、北京，講到上海時說：「因為我們來自中國台灣嘛！第一個接觸的城市通常都是上海...」指出上海充滿設計感、很精緻，市容變化很快，高樓大廈建設的速度也很快。

針對林佑威所說「我們來自中國台灣」，對岸網友表示：「就憑強調中國台灣，給你點讚」、「他說中國台灣耶」、「讚！為了他的中國台灣讚讚讚！」台灣網友則是失望地說：「以前還滿喜歡他的，現在沒好感了」、「聽了好刺耳！」

▲林佑威一句「我們來自中國台灣」引發網友兩極看法。（圖／演員林佑威小紅書）
▲林佑威一句「我們來自中國台灣」引發網友兩極看法。（圖／演員林佑威小紅書）
林佑威昔守護五星旗　高喊「我愛祖國」

這已經不是林佑威第一次表態政治立場，2019年8月，香港反送中運動期間，有示威者將五星旗丟入海中事件，央視微博發起「我是護旗手」活動，林佑威在微博轉發相關的「護旗宣言」圖片，並用簡體字發文高喊「我愛祖國」，積極參與愛國連署、支持守護五星旗，當時引發即引起兩岸網友正反兩極評價。

▲48歲林佑威保養得宜，凍齡功力令人嘖嘖稱奇。（圖／林佑威臉書）
▲48歲林佑威保養得宜，凍齡功力令人嘖嘖稱奇。（圖／林佑威臉書）
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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。