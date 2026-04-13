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▲林佑威一句「我們來自中國台灣」引發網友兩極看法。（圖／演員林佑威小紅書）

▲48歲林佑威保養得宜，凍齡功力令人嘖嘖稱奇。（圖／林佑威臉書）

48歲林佑威當年憑高顏值、陽光形象成為少女殺手，代表作有電視劇〈麻辣鮮師〉、〈波麗士大人〉、〈兩個爸爸〉，近年多在大陸發展，他近日在小紅書拍影片分享出道20多年的心得，除了凍齡功力令人嘖嘖稱奇，談到印系最深刻的城市時，一句「我們來自中國台灣」引發網友兩極看法。影片中，林佑威分享完台灣和中國娛樂產業的相異點，接著談及印象最深的三個中國城市，他表示是橫店、北京，講到上海時說：「因為我們來自中國台灣嘛！第一個接觸的城市通常都是上海...」指出上海充滿設計感、很精緻，市容變化很快，高樓大廈建設的速度也很快。針對林佑威所說「我們來自中國台灣」，對岸網友表示：「就憑強調中國台灣，給你點讚」、「他說中國台灣耶」、「讚！為了他的中國台灣讚讚讚！」台灣網友則是失望地說：「以前還滿喜歡他的，現在沒好感了」、「聽了好刺耳！」這已經不是林佑威第一次表態政治立場，2019年8月，香港反送中運動期間，有示威者將五星旗丟入海中事件，央視微博發起「我是護旗手」活動，林佑威在微博轉發相關的「護旗宣言」圖片，並用簡體字發文高喊「我愛祖國」，積極參與愛國連署、支持守護五星旗，當時引發即引起兩岸網友正反兩極評價。