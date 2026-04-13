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美國與伊朗談判破局，隨著伊朗持續威脅荷姆茲海峽航運並收受通行費，美國總統川普昨日宣布封鎖荷姆茲海峽，並提到美東時間13日上午10時起（台灣時間13日晚間10時）將限制船舶進出伊朗港口。伊朗軍方稍早回應再度威脅波斯灣航運，伊朗是否還有方法反制美國？還是虛張聲勢？中東戰略專家研判，伊朗可能再度鼓吹胡塞武裝組織攻擊曼德海峽，讓其他海灣國家也無法進行能源和航運出口。針對川普揚言封鎖進出伊朗港口船隻，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發言人13日恐嚇，「波斯灣和阿曼灣的航運安全不會只保障部分國家，要嘛大家都能安全通行，要嘛所有人都別想通行」伊朗最高領袖國際事務顧問維拉雅蒂（Ali Akbar Velayati）則在X發文稱，「現在抵抗陣線已把曼德海峽視為與荷姆茲海峽同等重要的戰略要地」。伊朗國營媒體伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）13日也在X發文威嚇「海事封鎖伊朗？曼德海峽。即將登場。」伊朗究竟是虛張聲勢還是有進一步反制行動？根據福斯新聞報導，一名中東資深分析師週日警告，若美國對荷姆茲海峽實施海上封鎖，伊朗可能會指示其胡塞盟友，干擾另一條關鍵的全球航運路線作為報復。曼德海峽是一條連接紅海與亞丁灣的狹窄咽喉水道，承載約全球12%的石油運輸，也是亞洲與歐洲之間的重要貿易走廊，因此可能成為升級衝突的戰略目標，進一步加劇全球能源市場的壓力。華府智庫戰略暨國際研究中心中東計畫主任雅庫比安（Mona Yacoubian）表示，「如果美國推進封鎖該海峽的計畫，伊朗的進一步升級戰略，可能會是讓其他海灣國家也無法出口」；她補充說，「這可能轉化為對海灣能源基礎設施的進一步攻擊，甚至部署胡塞武裝封鎖曼德海峽。」美國中央司令部（United States Central Command）週日發布聲明稱，海上封鎖將於週一開始，並將「針對所有進入或離開伊朗港口與沿海地區的各國船隻執行，包括阿拉伯灣與阿曼灣的所有伊朗港口」。在3月稍早，美國曾警告在曼德海峽船隻注意胡塞武裝組織的攻擊風險。一份海事安全公告指出，「胡塞武裝份子仍持續對該地區的美國資產，包括商業船隻，構成威脅」，該武裝組織由伊朗支持，並控制葉門北部大部分地區。提醒船隻胡塞可能使用無人機、無人水面載具（USV）、無人水下載具（UUV）、彈道飛彈與巡弋飛彈、小型船隻的輕武器、爆炸船非法登船、扣押或劫持等攻擊行動。公告還建議在這些地區運作的美國籍商業船隻，強烈建議關閉其AIS（自動識別系統）應答器。雅庫比安在報告中提到，伊朗正威脅將衝突擴大至紅海與曼德海峽，進一步加劇全球市場混亂。「伊朗可能利用其葉門代理人胡塞武裝，再次對這條戰略水道發動攻擊，使沙烏地阿拉伯失去其在荷姆茲海峽受阻時的重要石油運輸替代路線。」胡塞武裝於3月28日加入伊朗對美國與以色列的戰事，當時該組織向以色列南部發射兩枚彈道飛彈，兩枚飛彈均被成功攔截。