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奪牌選手 項目 獎牌 獎金 郭婞淳 舉重女子59公斤級 金牌 1000萬元 李洋、王齊麟 羽球男子雙打 金牌 1000萬元 楊勇緯 柔道男子60公斤級 銀牌 200萬元 鄧宇成、湯智鈞魏均珩 射箭男子團體 銀牌 200萬元 李智凱 體操男子鞍馬 銀牌 200萬元 戴資穎 羽球女子單打 銀牌 200萬元 羅嘉翎 跆拳道女子57公斤級 銅牌 100萬元 林昀儒、鄭怡靜 桌球混合雙打 銅牌 100萬元 陳玟卉 舉重女子64公斤級 銅牌 100萬元 潘政琮 高爾夫男子 銅牌 100萬元 黃筱雯 女子蠅量級 銅牌 100萬元 文姿云 空手道女子55公斤級 銅牌 100萬元 2024巴黎奧運回溯發放獎金名單



奪牌選手 項目 獎牌 獎金 林郁婷 拳擊女子57公斤級 金牌 補發500萬元 李洋、王齊麟 羽球男子雙打 金牌 1000萬元 李孟遠 射擊男子定向飛靶 銅牌 100萬元 ▲空手道女神文姿云在東京奧運空手道女子55公斤級獲得銅牌殊榮，今日獲得回溯獎金100萬。（圖／記者林子翔攝） ▲林昀儒（中）與混雙搭檔鄭怡靜（右）在東京奧運獲得銅牌，一起獲得100萬回溯獎金。（圖／記者林子翔攝） ▲吳詩儀（右）巴黎奧運奪銅，此前已獲得獎金100萬，今同樣有出席頒獎儀式。（圖／記者林子翔攝） ▲李洋昔日搭檔王齊麟（右），今日也有出席獎金發布儀式。（圖／記者林子翔攝）



中華奧會榮譽主席林鴻道今（13）日宣布自掏腰包回溯補發2020年東京奧運、2024年巴黎奧運奪牌選手獎金，不僅兌現當年「金牌發1000萬獎金」承諾，連這2屆奧運銀牌、銅牌的台灣之光都有獎金可領，總計發出超過5000萬獎金，也因為運動部長李洋捐出全數獎金1000萬元，更讓此事受到關注。《NOWnews》為您整理出本次奧運補發5000萬獎金的名單一次看。今日補發獎金記者會上，包含郭婞淳、林昀儒、林郁婷與王齊麟等12位台灣之光都出席與會， 可惜運動部長李洋因公缺席，並在社群發文，表示自己獲頒的總計1000萬獎金（因雙打1000萬為兩人均分、金牌2連霸各得1000萬），將回饋給社會更需要的地方，且不侷限於運動團體，還在社群上另外點名10個不同單位公益團體。除了李洋之外，本次共有18位奪牌選手獲得獎金，以下為完整名單與其獎項整理：