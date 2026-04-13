中華奧會榮譽主席林鴻道今（13）日宣布自掏腰包回溯補發2020年東京奧運、2024年巴黎奧運奪牌選手獎金，不僅兌現當年「金牌發1000萬獎金」承諾，連這2屆奧運銀牌、銅牌的台灣之光都有獎金可領，總計發出超過5000萬獎金，也因為運動部長李洋捐出全數獎金1000萬元，更讓此事受到關注。《NOWnews》為您整理出本次奧運補發5000萬獎金的名單一次看。
奧運補發5000萬獎金有誰得到？李洋霸氣捐出1000萬獎金
今日補發獎金記者會上，包含郭婞淳、林昀儒、林郁婷與王齊麟等12位台灣之光都出席與會， 可惜運動部長李洋因公缺席，並在社群發文，表示自己獲頒的總計1000萬獎金（因雙打1000萬為兩人均分、金牌2連霸各得1000萬），將回饋給社會更需要的地方，且不侷限於運動團體，還在社群上另外點名10個不同單位公益團體。
除了李洋之外，本次共有18位奪牌選手獲得獎金，以下為完整名單與其獎項整理：
💖2020東京奧運回溯發放獎金名單
💖2024巴黎奧運回溯發放獎金名單
我是廣告 請繼續往下閱讀
今日補發獎金記者會上，包含郭婞淳、林昀儒、林郁婷與王齊麟等12位台灣之光都出席與會， 可惜運動部長李洋因公缺席，並在社群發文，表示自己獲頒的總計1000萬獎金（因雙打1000萬為兩人均分、金牌2連霸各得1000萬），將回饋給社會更需要的地方，且不侷限於運動團體，還在社群上另外點名10個不同單位公益團體。
除了李洋之外，本次共有18位奪牌選手獲得獎金，以下為完整名單與其獎項整理：
💖2020東京奧運回溯發放獎金名單
|奪牌選手
|項目
|獎牌
|獎金
|郭婞淳
|舉重女子59公斤級
|金牌
|1000萬元
|李洋、王齊麟
|羽球男子雙打
|金牌
|1000萬元
|楊勇緯
|柔道男子60公斤級
|銀牌
|200萬元
|鄧宇成、湯智鈞魏均珩
|射箭男子團體
|銀牌
|200萬元
|李智凱
|體操男子鞍馬
|銀牌
|200萬元
|戴資穎
|羽球女子單打
|銀牌
|200萬元
|羅嘉翎
|跆拳道女子57公斤級
|銅牌
|100萬元
|林昀儒、鄭怡靜
|桌球混合雙打
|銅牌
|100萬元
|陳玟卉
|舉重女子64公斤級
|銅牌
|100萬元
|潘政琮
|高爾夫男子
|銅牌
|100萬元
|黃筱雯
|女子蠅量級
|銅牌
|100萬元
|文姿云
|空手道女子55公斤級
|銅牌
|100萬元
|奪牌選手
|項目
|獎牌
|獎金
|林郁婷
|拳擊女子57公斤級
|金牌
|補發500萬元
|李洋、王齊麟
|羽球男子雙打
|金牌
|1000萬元
|李孟遠
|射擊男子定向飛靶
|銅牌
|100萬元