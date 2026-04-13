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民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，日前因直播脫口指新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬元遭移送中評會，引發黨內不滿，民眾黨中評會今（13）日召開討論李貞秀案。李貞秀出席說中評會明後離場受訪表示，對相關問題多以尊重黨內程序回應，並強調已於會中「充分還原事實」。民眾黨中央黨部今日下午召開中評會，對於會議決議內容，李貞秀會後表示「大家一起等中評會決議好嗎？」並未透露會中討論細節。媒體追問她在會中是否表達立場，她回應說「有有有，就是充分地把事實還原，把一些謠言澄清」。針對外界關注週刊報導稱，其若辭去立委恐無法扶養5名子女一事，李貞秀直言「就是謠言，就很奇怪」，並表示「我很感恩，我的小孩不需要我扶養」，強調相關說法不符事實。對於是否事前與民眾黨創黨主席柯文哲會面，她表示「這些事情都不方便多講」，並重申將遵照黨內制度，靜待中評會結果。她也提到，柯文哲目前面臨許多事務，對於外界傳言，讓柯文哲操心，受到牽連感到內疚。李貞秀表示，她不是共產黨派來，自己過去僅曾進行小額捐款，否認外界相關揣測。她也說明，與徐春鶯從2024年選前並無私下往來，僅於投票前一天認識並短暫互動，相關情形檢調應該已經掌握。