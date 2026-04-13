白沙屯媽祖前往北港進香的年度盛事不僅路線與信眾備受矚目，就連場外的各種小插曲也成為全台焦點。近日，社群平台 Threads 上瘋傳一張「吊車大王」胡漢龑與白沙屯拱天宮主委、總幹事對談的照片。不過，照片中胡董坐在低矮板凳的模樣，引爆大批網友質疑廟方「待客不周」。對此，胡漢龑本人親上火線還原當天情況，強調一切都是看圖產生的誤會！
吊車大王坐矮板凳？一張照片讓拱天宮遭炎上
引發爭議的照片拍攝於白沙屯拱天宮的辦公室內。畫面中，身價數十億的「吊車大王」胡漢龑坐在沒有椅背的低矮凳子上，一手壓在大腿上撐著身體；反觀對面的白沙屯主委與總幹事，不僅坐在有椅背的辦公椅上，兩人更是神情嚴肅、眉頭微皺、嘴角下壓。
這張反差極大的照片流出後，立刻引來不少網友的質疑聲浪，「姑且不論內容談什麼，讓客人坐凳子，主家自己坐有椅背的，這樣照片流出來好看嗎？」「連大名鼎鼎的胡董都只能坐矮鼓凳，那普通信徒去該怎麼辦」。
胡董還原當天情況！親口認：我比較不好意思
見網路輿論越演越烈，胡漢龑隨即在 Threads 上正面公開回應，大力替廟方澄清，並還原了當天的真實互動，首先是廟方對他非常非常客氣與禮遇，並沒有刻意安排低位，「是我主動要坐在板凳上面的！」
胡漢龑也坦承，當天自己其實比預定時間晚到了足足 2 個小時，但兩位長輩非常有耐心且毫無怨言地等他，讓他直呼「是我不好意思」。雙方甚至在辦公室裡熱絡地暢聊了 2 個小時。
胡漢龑也無奈補充，自己近期因為在個人臉書帳號分享過多內容，導致臉書功能被官方限制，必須等到 4 月 26 日才能恢復留言功能，並再度強調：「廟方真的對我非常非常的客氣，是我主動要坐在板凳上面，感謝再感謝大家，主委跟總幹事對我真的非常的好。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
引發爭議的照片拍攝於白沙屯拱天宮的辦公室內。畫面中，身價數十億的「吊車大王」胡漢龑坐在沒有椅背的低矮凳子上，一手壓在大腿上撐著身體；反觀對面的白沙屯主委與總幹事，不僅坐在有椅背的辦公椅上，兩人更是神情嚴肅、眉頭微皺、嘴角下壓。
這張反差極大的照片流出後，立刻引來不少網友的質疑聲浪，「姑且不論內容談什麼，讓客人坐凳子，主家自己坐有椅背的，這樣照片流出來好看嗎？」「連大名鼎鼎的胡董都只能坐矮鼓凳，那普通信徒去該怎麼辦」。
見網路輿論越演越烈，胡漢龑隨即在 Threads 上正面公開回應，大力替廟方澄清，並還原了當天的真實互動，首先是廟方對他非常非常客氣與禮遇，並沒有刻意安排低位，「是我主動要坐在板凳上面的！」
胡漢龑也坦承，當天自己其實比預定時間晚到了足足 2 個小時，但兩位長輩非常有耐心且毫無怨言地等他，讓他直呼「是我不好意思」。雙方甚至在辦公室裡熱絡地暢聊了 2 個小時。
胡漢龑也無奈補充，自己近期因為在個人臉書帳號分享過多內容，導致臉書功能被官方限制，必須等到 4 月 26 日才能恢復留言功能，並再度強調：「廟方真的對我非常非常的客氣，是我主動要坐在板凳上面，感謝再感謝大家，主委跟總幹事對我真的非常的好。」
更多「白沙屯媽祖」相關新聞。