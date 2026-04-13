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「鄭習會」在兩岸高度關注下終於落幕，隨後中共領導人習近平更送上「惠台大禮包」，包括金馬通水、通電、通氣、通橋，以及恢復部分觀光與農漁產品展銷等10項措施。對此，資深媒體人黃暐瀚提出疑問，如果2028還是民進黨贏，屆時「大禮包」是繼續或是被消失？同時他也喊話，2028總統大選讓主流民意決定台灣的未來。黃暐瀚表示，今（13日）天的直播不是在「預測選舉」，他所提是一個可以清楚檢測兩岸現實的「試劑」。如果，政府接受了對岸提出的「惠台大禮包」？如果，2028還是民進黨贏？那麼，請問這些「大禮包」屆時是繼續？還是有可能「被消失」？黃暐瀚續指，未來的事自己不敢打包票，但鑑古知今，過去20年的狀況，清楚明白。馬英九前總統時期的兩岸直航、ECFA、讓利、早收清單，在2016年蔡英文上任總統之後，逐一收回。為什麼收回？因為蔡英文不認「九二共識」，不接受「一個中國」，儘管2020年她都拿下了817萬票，成為得票57%的「過半總統」，代表「主流民意」，對岸依舊不予溝通，限制中客及中斷購買。黃暐瀚直言，這就是他所說「先經後政、掐住要害」，不想讓別人掐住「要害」，那一開始就不要「過度依賴」，特別是當這個對象「不可信、不可測」的時候，更要小心。他希望2028總統大選看到「一對一」正面對決！產生一個「過五成得票」的總統，別再牽拖什麼四成民意，例如蔣萬安得票43%、柯文哲第二任得票41%，都不是過半市長，讓主流民意決定台灣的未來。