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勞動部長洪申翰9日在立法院備詢時證實，今年有可能引進首批印度移工，消息一出引發國人對印度移工來台後治安疑慮，然而社群平台Threads上出現以「台灣性犯罪比印度高」為由，挺印尼移工的說法；對此，百萬網紅Cheap直呼，「笑死，已開發國家跟開發中國家比？台灣數字高，是因為通報率高，定義寬廣，只要『不舒服的行為』都算是性犯罪」。Cheap在臉書發文表示，Threads上出現一群「勞權專家」挺印度移工，連台灣性犯罪比印度高都搬出來，「笑死，已開發國家跟開發中國家比？ 台灣數字高，是因為通報率高，定義寬廣，只要『不舒服的行為』都算是性犯罪，而印度一堆農村黑數、警察吃案，受害者根本不敢通報，只要通報就是嚴重的強Ｘ，是要比啥？」Cheap舉例子，人口跟台灣差不多的布吉納法索，每年癌症死亡約 1.4 萬人，遠低於台灣的 5 萬人，「所以布吉納法索醫療大於台灣？」；Cheap指出2020年，疫情最嚴重時，黃安說根據統計認為，中國比美國安全，2026年，為了支持黨的政策，又有一群人把印度的「官方數據」奉為圭臬，甚至拿來貶低自己的國家。Cheap感嘆，這一族群，還高機率重疊，「原來事實從來不是重點，立場才是，同樣邏輯，那些拿數據幫印度說話的人，怎麼不也去印度體驗一下，到底台灣安全還是印度安全？」