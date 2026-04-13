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民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，日前因直播脫口指新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬元遭移送中評會，引發黨內不滿，民眾黨中評會今（13）日召開討論李貞秀案。民眾黨會中做出決議，開除黨籍處分，即日起生效。民眾黨發布聲明指出，李貞秀所涉違紀乙案，依據全台數百名黨員具名檢舉，中央委員會移請本會處置、且經由本黨立法院黨團總召陳清龍檢具相關事證提交本會調查，今日中央評議委員會，依台灣民眾黨《紀律評議裁決準則》第三十二條、第三十六條，予以開除黨籍處分，即日起生效。民眾黨表示，立法院黨團總召陳清龍檢具相關事證提交本會調查，本會邀請陳清龍總召及李貞秀委員到會說明會議現況與後續事證，經查受處分人李貞秀違紀事實如下：ㄧ、諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞本黨和諧二、連續性違紀三、視國家公職與支持者之託付於無物：受處分人於2026年4 月7日會議上明確將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償，嚴重毀損國家公職之倫理。四、嚴重違反黨紀與政治倫理：經陳清龍總召規勸，說明不分區立委之公益性質與應盡之義務，受處分人仍堅持以「獲取金錢」為辭任不分區立委之前提。民眾黨表示，經中央評議委員會評議認為，李貞秀持續性違紀已重創本黨形象，且公職職務不可交易化，李貞秀意圖將辭任公職作為對價，此行為已嚴重侵蝕政黨政治之誠信原則，更愧對支持者對本黨之託付，損害政黨清廉品牌與社會信賴。本案事證明確，依本黨《紀律評議裁決準則》第三十二條：本黨擔任民意代表之黨員，違反黨團議事運作時，黨團得依其紀律處理辦法處理之，惟其情節重大者，應予除名以下之處分、以及第三十六條：黨員之其他違紀行為，得依情節輕重，經出席中央評議委員會二分之一以上委員提案、三分之二以上決議通過。今日中央評議委員會明快、果決、一致決議黨員李貞秀予以除名處分，即日起生效。