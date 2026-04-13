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洛杉磯道奇今（13）日2：5不敵德州遊騎兵，推派日本年輕強投佐佐木朗希掛帥先發，對決2屆賽揚獎得主迪格隆（Jacob deGrom），但佐佐木朗希卻因為控球問題，全場狂丟大聯盟生涯最多的5次保送，最終用94球撐滿4局退場，苦吞本季第2敗，佐佐木朗希賽後接受《日刊體育》訪問時，坦言目前就是實力不足，但也提到本場做得比較好的地方，佐佐木朗希稍早迎接本季第3次先發，主投4局被打出5安打、失2分，還送出生涯最多的5次保送，每一局用球數都超過20球，最終用94局撐完4局就退場，投球節奏明顯失準。賽後佐佐木朗希冷靜地反思道：「這場最大的遺憾，就是用球數太多，導致沒能投滿先發投手負責的局數。」隨後他也提到自身做得較好的2個部分，「不過，我覺得第一局投出三振，以及之後在壘上有跑者的情況下，堅持投完比賽，都是值得肯定的。」與上一場比賽內容類似，佐佐木朗希本場主要依靠指叉球、滑球為主，速球控制力同樣不盡理想，導致他送出大聯盟生涯最多5次保送。對於他開季至今深陷於控球問題，佐佐木朗希也有話想說。「其實就是實力不足，我想我得必須改正這一點，直面挑戰並努力克服它。」佐佐木朗希笑說，「我相信，當前這些挑戰，會成為我未來遇到困難時，幫助我的工具。」