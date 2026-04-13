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▲大埤國民中學校門現況，以原有結構拉皮，年限已久，興建及整建時間已不可考。牌樓式校門，油漆剝落、頂板破損滴水。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣政府12日表示，在縣長張麗善積極關切下，縣府教育處每年主動向中央爭取補助學校各項教育環境、設備及設施工程經費。針對教育部長鄭英耀14日預計至雲林訪視，縣府期盼教育部同意補助大埤國中校門改善、口湖國中及復興國小PU跑道改善等約2,108萬的工程案，持續優化地方教育環境。雲林縣政府表示，為改善學校運動場地，縣府協助學校於114年10月31日提報「115年度修整建與新建運動場地及充實體育器材設備計畫」，向教育部國民及學前教育署申請補助經費。其中口湖國中申請「PU跑道及周邊整建工程」經費1,025萬元，復興國小申請「PU跑道新建工程」經費683萬6,042元。雲林縣政府說明，口湖國中、復興國小兩校均屬偏遠學校，教育資源相對不足，校內主要運動場地為紅土跑道，因長年使用已出現多處坑洞，且地勢低窪，每逢降雨易積水；秋冬季節受東北季風影響，紅土飛揚，不僅影響學生運動安全，亦影響體育教學品質，亟需爭取經費新建PU跑道。雲林縣政府表示，大埤國中新建校舍工程已於114年7月30日向教育部國民及學前教育署申請補助經費，預計於115年度竣工，為地上三層樓建築，共規劃25間教室，整體朝向生態、節能及健康的綠建築理念設計，將提供更安全、舒適之教學空間。惟現有校門及周邊設施因年久失修，已出現油漆剝落、結構老化及圍牆龜裂等情形，整體環境仍有整體規劃改善的必要，工程約需400萬元。雲林縣政府指出，縣府長期重視教育投資，持續協助學校爭取各項經費補助，包括校舍新建工程、校園環境改善、教學設備更新及特色課程推動等，致力打造優質學習環境。另縣府已協助學校提出相關校園優化申請，後續待中央核定後，將督促學校加速辦理；完工後可望大幅提升校園安全與教學品質。雲林縣政府表示，教育發展需中央與地方攜手合作，張麗善感謝鄭英耀14日預計親自至雲林瞭解校園環境，縣府已將相關校園環境優化需求納入本次訪視重點，並持續與中央溝通，爭取經費支持，期望透過中央與地方合作，加速改善校園整體環境品質。