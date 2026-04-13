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李貞秀正式出局！同步喪失不分區立委資格

許忠信是誰？「泛綠」背景受關注

陳智菡有機會遞補？得先滿足「這條件」

外界同樣關注，黨團主任陳智菡是否有機會遞補立委？由於現階段民眾黨8席不分區立委中，女性席次已過半，後續遞補不再受性別比例限制；此外，依目前情況觀察，因民眾黨設有「兩年條款」，現任遞補的不分區立委劉書彬任期將至2027年3月，屆時可能出現輪替機會，陳智菡才有望接棒。

民眾黨不分區立委李貞秀近期爭議不斷，從國籍問題、失言風波一路延燒至黨內去留之爭，中央評議委員會今（13）日下午召開會議討論，最終決議開除李貞秀的黨籍，該處分自即日起生效。依現行法規，李貞秀也同步喪失立委資格，遺缺將由不分區名單下一順位的學者許忠信遞補，引發外界對民眾黨未來路線與國會布局的關注。民眾黨中評會今日下午召開會議，針對李貞秀近期涉及國籍爭議與言行風波進行審議，最終決議開除其黨籍。李貞秀會後受訪表示，對結果予以尊重，並感謝外界關心，隨後搭車離開黨部。依據《公職人員選舉罷免法》規定，不分區立委一旦喪失所屬政黨黨籍，即自動失去立委資格，並由中央選舉委員會函請立法院註銷席次。因此，李貞秀的立委身分也隨之終止。此案源於李貞秀近期接連爆發爭議，除國籍問題外，她在直播中提及新竹市長高虹安與民眾黨創黨主席柯文哲相關言論，引發黨內外質疑。民眾黨主席黃國昌稍早受訪時亦直言，不分區立委應回應支持者期待、實踐承諾，而李貞秀「並未達標」，態度頗為明確。隨著李貞秀出局，其不分區席次預計將由名單第16順位的許忠信遞補，隨後也獲民眾黨證實。許忠信現為成功大學法律系教授，同時也是民眾黨政策會副主任委員，其學術背景深厚，長期投入公共議題討論。在政治經歷方面，許忠信曾於2012年獲台灣團結聯盟提名為不分區立委候選人，並曾擔任凱達格蘭學校副校長，與泛綠陣營淵源頗深。2015年退出台聯後，逐步淡出政黨第一線，直到此次列入民眾黨不分區名單。不過，外界有聲音分析，許忠信的政治光譜相對偏向泛綠，若順利進入立法院，民眾黨團內將出現更多不同背景成員，可能在部分議題上展現更彈性的立場，甚至影響未來與國民黨陣營的合作關係。