我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴正民（左）去年在青龍獎掀起超高討論度，本次入圍百想藝術大賞讓粉絲超期待。（圖／KBS Entertain YouTube）

韓國年度演藝圈盛世第62屆《百想藝術大賞》將於5月8日舉行，今日官方宣布入圍名單，除了戲劇部門，電影部門也受到許多關注，去年在「青龍獎」掀起許多熱潮的朴正民靠《醜得要命》入圍本次影帝；而電影《徵人啟弒》男女主角李炳憲和孫藝真也雙雙獲得影帝影后提名，不僅如此，具教煥、柳海真、文佳煐等實力派演員也都將同場競爭大賞，最後獎落誰家成為了許多影迷關注的焦點。本屆百想藝術大賞影帝入圍者包含：具教煥《之後的我們》、朴正民《醜得要命》、柳海真《王命之徒》、李炳憲《徵人啟弒》以及洪慶《凶降喜訊》，實力派雲集一場競爭，堪比死亡之組！電影組最佳女主角方面同樣競爭激烈，包括高我星《孔雀舞曲》、文佳煐《之後的我們》、孫藝真《徵人啟弒》、李慧英《聖母殺手》以及韓藝璃《春夜》一同角逐影后寶座，橫跨資深與中生代演員，話題十足。不過本屆最讓網友感到意外的，則是主演電影《亡命之徒》的朴志訓，他在電影中飾演落難朝鮮王，彷彿會說話的眼睛看哭許多韓國觀眾，收穫超高評價，原先被看好有望角逐影帝，最終卻僅入圍新人獎，讓不少影迷直呼「太可惜」。📌第62屆《想藝術大賞》電影部門完整入圍名單最佳作品《3學年2學期》《凶降喜訊》《若問世界誰無傷》《徵人啟弒》《王命之徒》導演獎《後來的我們》金度英《徵人啟弒》朴贊郁《凶降喜訊》邊聖鉉《若問世界誰無傷》尹佳恩《王命之徒》張恆俊新人導演獎《告別大騙局》權勇宰《噪音殺機》金秀珍《致善良的妳》金容煥《3670》朴俊浩《When This Summer is Over》張炳基最佳男主角《後來的我們》具教煥《醜得要命》朴正民《王命之徒》柳海真《徵人啟弒》李炳憲《凶降喜訊》洪慶最佳女主角《孔雀舞曲》高我星《後來的我們》文佳煐《徵人啟弒》孫藝真《聖母殺手》李慧英《春夜》韓藝璃最佳男配角《凶降喜訊》柳承範《人工情報》朴海浚《王命之徒》劉智泰《徵人啟弒》李星民《人與肉》張勇最佳女配角《人工情報》申世景《醜得要命》申鉉彬《徵人啟弒》廉惠蘭《若問世界誰無傷》張慧珍《王命之徒》田美都最佳男新人《孔雀舞曲》文相敏《王命之徒》朴志訓《全知讀者視角》安孝燮《3學年2學期》劉伊夏《3670》曺有鉉最佳女新人《若問世界誰無傷》徐粹彬《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》申始雅《捲捲初戀》申銀秀《黑白線人》蔡元彬《我和我的殭屍女兒》崔惟理劇本獎《3670》朴俊浩《凶降喜訊》邊聖鉉、李鎮成《醜得要命》延尚昊《若問世界誰無傷》尹佳恩《人與肉》林娜慕藝術獎《凶降喜訊》金相範、金浩彬（剪輯）《徵人啟弒》金宇亨（攝影）《醜得要命》李木元（美術）《孔雀舞曲》李敏輝（音樂）《全知讀者視角》鄭成鎮、金宇哲（視覺特效）Gucci影響力獎《3學年2學期》《人與肉》《若問世界誰無傷》《王命之徒》《孔雀舞曲》