韓國年度演藝圈盛世第62屆《百想藝術大賞》將於5月8日舉行，今日官方宣布入圍名單，除了戲劇部門，電影部門也受到許多關注，去年在「青龍獎」掀起許多熱潮的朴正民靠《醜得要命》入圍本次影帝；而電影《徵人啟弒》男女主角李炳憲和孫藝真也雙雙獲得影帝影后提名，不僅如此，具教煥、柳海真、文佳煐等實力派演員也都將同場競爭大賞，最後獎落誰家成為了許多影迷關注的焦點。
百想藝術大賞入圍名單！朴正民、孫藝真有望影帝影后
本屆百想藝術大賞影帝入圍者包含：具教煥《之後的我們》、朴正民《醜得要命》、柳海真《王命之徒》、李炳憲《徵人啟弒》以及洪慶《凶降喜訊》，實力派雲集一場競爭，堪比死亡之組！
電影組最佳女主角方面同樣競爭激烈，包括高我星《孔雀舞曲》、文佳煐《之後的我們》、孫藝真《徵人啟弒》、李慧英《聖母殺手》以及韓藝璃《春夜》一同角逐影后寶座，橫跨資深與中生代演員，話題十足。
朴志訓沒入圍影帝超可惜！《亡命之徒》看哭韓國影迷
不過本屆最讓網友感到意外的，則是主演電影《亡命之徒》的朴志訓，他在電影中飾演落難朝鮮王，彷彿會說話的眼睛看哭許多韓國觀眾，收穫超高評價，原先被看好有望角逐影帝，最終卻僅入圍新人獎，讓不少影迷直呼「太可惜」。
📌第62屆《想藝術大賞》電影部門完整入圍名單
最佳作品
《3學年2學期》
《凶降喜訊》
《若問世界誰無傷》
《徵人啟弒》
《王命之徒》
導演獎
《後來的我們》金度英
《徵人啟弒》朴贊郁
《凶降喜訊》邊聖鉉
《若問世界誰無傷》尹佳恩
《王命之徒》張恆俊
新人導演獎
《告別大騙局》權勇宰
《噪音殺機》金秀珍
《致善良的妳》金容煥
《3670》朴俊浩
《When This Summer is Over》張炳基
最佳男主角
《後來的我們》具教煥
《醜得要命》朴正民
《王命之徒》柳海真
《徵人啟弒》李炳憲
《凶降喜訊》洪慶
最佳女主角
《孔雀舞曲》高我星
《後來的我們》文佳煐
《徵人啟弒》孫藝真
《聖母殺手》李慧英
《春夜》韓藝璃
最佳男配角
《凶降喜訊》柳承範
《人工情報》朴海浚
《王命之徒》劉智泰
《徵人啟弒》李星民
《人與肉》張勇
最佳女配角
《人工情報》申世景
《醜得要命》申鉉彬
《徵人啟弒》廉惠蘭
《若問世界誰無傷》張慧珍
《王命之徒》田美都
最佳男新人
《孔雀舞曲》文相敏
《王命之徒》朴志訓
《全知讀者視角》安孝燮
《3學年2學期》劉伊夏
《3670》曺有鉉
最佳女新人
《若問世界誰無傷》徐粹彬
《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》申始雅
《捲捲初戀》申銀秀
《黑白線人》蔡元彬
《我和我的殭屍女兒》崔惟理
劇本獎
《3670》朴俊浩
《凶降喜訊》邊聖鉉、李鎮成
《醜得要命》延尚昊
《若問世界誰無傷》尹佳恩
《人與肉》林娜慕
藝術獎
《凶降喜訊》金相範、金浩彬（剪輯）
《徵人啟弒》金宇亨（攝影）
《醜得要命》李木元（美術）
《孔雀舞曲》李敏輝（音樂）
《全知讀者視角》鄭成鎮、金宇哲（視覺特效）
Gucci影響力獎
《3學年2學期》
《人與肉》
《若問世界誰無傷》
《王命之徒》
《孔雀舞曲》
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本屆百想藝術大賞影帝入圍者包含：具教煥《之後的我們》、朴正民《醜得要命》、柳海真《王命之徒》、李炳憲《徵人啟弒》以及洪慶《凶降喜訊》，實力派雲集一場競爭，堪比死亡之組！
電影組最佳女主角方面同樣競爭激烈，包括高我星《孔雀舞曲》、文佳煐《之後的我們》、孫藝真《徵人啟弒》、李慧英《聖母殺手》以及韓藝璃《春夜》一同角逐影后寶座，橫跨資深與中生代演員，話題十足。
不過本屆最讓網友感到意外的，則是主演電影《亡命之徒》的朴志訓，他在電影中飾演落難朝鮮王，彷彿會說話的眼睛看哭許多韓國觀眾，收穫超高評價，原先被看好有望角逐影帝，最終卻僅入圍新人獎，讓不少影迷直呼「太可惜」。
📌第62屆《想藝術大賞》電影部門完整入圍名單
最佳作品
《3學年2學期》
《凶降喜訊》
《若問世界誰無傷》
《徵人啟弒》
《王命之徒》
導演獎
《後來的我們》金度英
《徵人啟弒》朴贊郁
《凶降喜訊》邊聖鉉
《若問世界誰無傷》尹佳恩
《王命之徒》張恆俊
新人導演獎
《告別大騙局》權勇宰
《噪音殺機》金秀珍
《致善良的妳》金容煥
《3670》朴俊浩
《When This Summer is Over》張炳基
最佳男主角
《後來的我們》具教煥
《醜得要命》朴正民
《王命之徒》柳海真
《徵人啟弒》李炳憲
《凶降喜訊》洪慶
最佳女主角
《孔雀舞曲》高我星
《後來的我們》文佳煐
《徵人啟弒》孫藝真
《聖母殺手》李慧英
《春夜》韓藝璃
最佳男配角
《凶降喜訊》柳承範
《人工情報》朴海浚
《王命之徒》劉智泰
《徵人啟弒》李星民
《人與肉》張勇
最佳女配角
《人工情報》申世景
《醜得要命》申鉉彬
《徵人啟弒》廉惠蘭
《若問世界誰無傷》張慧珍
《王命之徒》田美都
最佳男新人
《孔雀舞曲》文相敏
《王命之徒》朴志訓
《全知讀者視角》安孝燮
《3學年2學期》劉伊夏
《3670》曺有鉉
最佳女新人
《若問世界誰無傷》徐粹彬
《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》申始雅
《捲捲初戀》申銀秀
《黑白線人》蔡元彬
《我和我的殭屍女兒》崔惟理
劇本獎
《3670》朴俊浩
《凶降喜訊》邊聖鉉、李鎮成
《醜得要命》延尚昊
《若問世界誰無傷》尹佳恩
《人與肉》林娜慕
藝術獎
《凶降喜訊》金相範、金浩彬（剪輯）
《徵人啟弒》金宇亨（攝影）
《醜得要命》李木元（美術）
《孔雀舞曲》李敏輝（音樂）
《全知讀者視角》鄭成鎮、金宇哲（視覺特效）
Gucci影響力獎
《3學年2學期》
《人與肉》
《若問世界誰無傷》
《王命之徒》
《孔雀舞曲》