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台中市政府即將啟動史上首次獨居老人普查，預計兩年內訪查逾11萬5千名長輩。然而，市議員張玉嬿在質詢中指出，該計畫至今仍仰賴傳統「紙本」調查，且服務模式侷限於被動救助，缺乏先進的預警系統規劃。她要求市府應將調查數位化，並導入AI與物聯網技術，從被動救助轉向主動預防，落實獨居老人的「科技治理」。張玉嬿指出，現行的「生活關懷表」多為心情、煩惱等主觀指標，缺乏標準化量表。在AI時代，11萬份普查表若全數採用紙本記錄，後續資料彙整與量化分析將緩不濟急。張玉嬿強烈要求，市府應立即將普查轉化為數位App形式，透過各指標量化打分數，針對長輩需求精準分級，進而導入AI高風險預測系統。她強調，唯有掌握數據，普查才能從現行的「被動救助」提升為「主動預防」，精準鎖定具高度安全風險的孤立長輩。張玉嬿批評，台中市目前的獨老服務仍停留在傳統送餐與緊急救援按鈕，反觀嘉義市已提供無影像室內活動感測，更有縣市試辦透過WiFi感測與物聯網技術偵測跌倒或長時間不活動。她質疑，台中市身為第二大都，卻完全看不到這類預警科技的具體規劃。針對科技安裝可能面臨的阻力，議員強調，長輩並非反對科技，而是反對「監控」帶來的隱私疑慮。社會局應積極對外溝通，強調科技工具是「守護」而非「侵犯」。市府應善用這11萬人的普查數據，轉化為可預測風險的分析系統，打造台中市獨居老人的「數位安全地圖」，全面升級長者照護網絡。