我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統（Donald Trump）12日重話批評教宗良十四世（Pope Leo XIV），直言「做的不好」，還嗆聲説良十四世是因為他才能入主梵蒂岡。川普12日在Truth Social發文，批評教宗在打擊犯罪方面軟弱無力，外交政策更是糟糕透頂，他說「害怕」川普政府，卻對天主教會和其他所有基督教組織在新冠疫情期間的恐懼隻字不提。當時舉行宗教儀式的神父、牧師保持社交距離，但仍會被逮捕。川普也痛批，「我不想要一個認為伊朗擁有核武沒問題的教宗。我也不想要一個認為美國攻擊委內瑞拉是件壞事的教宗。我不想要一個批評美國總統的教皇，因為我正在做我以壓倒性優勢當選時承諾要做的事情，將犯罪率降至歷史新低，並創造了歷史上最偉大的股市」。川普也直言開嗆，「良應該感到慶幸，因為眾所周知，他會當選是個意外，他原本不在教宗候選人名單上，教會之所以讓他擔任此職，只是因為他是美國人，他們認為這是應對川普的最佳方式。如果我不在白宮，良十四世也不會入主梵蒂岡」。川普説，對於良十四世在打擊犯罪、核武問題的態度令人難以接受，教宗應該好好履行職責，運用常識，停止迎合激進左派，專注於成為一位偉大的教宗，而不是一個政客。他現在的做法對他個人造成了極大的傷害，也損害了天主教會的利益。川普隨後又發布一張照片，暗示自己擁有類似耶穌基督的聖人般的神力。照片中，川普身穿聖經風格的長袍，將手放在一位臥床不起的男子身上，他的指尖散發出光芒。周圍有士兵、護士、祈禱的女子和戴著棒球帽的蓄鬍男子，仰慕的看著川普，背景的天空中飛著老鷹、美國國旗和朦朧的影像。此前，教宗良十四世曾多次對美伊戰爭表示不滿、呼籲和平，還直言川普威脅要消滅伊朗文明「完全不可接受」。良和其他教會領袖也曾多次對川普的國內移民政策提出尖銳批評。