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馬英九文教基金會近期陷入人事風波，馬英九親上火線開撕跟隨自己十餘年親信蕭旭岑，引發熱議。對此基金會今（13）日召開臨時董事會，對於過去外傳蕭旭岑收受台商捐款，證實有出現來源不明的台商捐款。對此董事暨調查小組成員李德維表示，對於3人小組或基金會董事都希望事情清楚且明白，而非囫圇吞棗，至於來源不明台商捐款，坦言並沒有看到資料。對於今日未出席基金會召開臨時董事會，董事暨調查小組成員李德維表示，對於3人小組或基金會董事而言，都希望如何能夠讓這件事情能夠明白而清楚，並不是說囫圇吞棗式，在沒有調查清楚前，沒有聽到正反兩方說法前，就把結論拿出來，認為董事必須善盡職責，對此調查小組有所堅持。李德維說，調查小組基本上是希望馬總統好、基金會好，不會在細枝末節上的問題去爭執，但3人小非常用心，所以在上次董事會決議以後，第一時間就希望基金會能夠提供相關的資料。至於時間上的落差就不深究。媒體追問是否有看到來源不明的所謂台商捐款紀錄，李德維說，這部分在上次的董事會財務報告裡面其實有提出來，但是由於調查小組到目前為止還沒有辦法約見到包含告訴人或被告，正反面兩方說詞或各自提出來的資料，至今並沒有看到，3人小組這部分是希望能夠針對這個資料，見到正反雙方了以後再來做判斷，不會妄下定論。