我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於洛杉磯道奇隊的佐佐木朗希，今日對戰德州遊騎兵隊比賽中掛帥先發，控球大暴走投出生涯新高5次保送，用94球苦撐4局就黯然退場，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後針對他的投球表現進行詳細評析，同時仍舊狂灌雞湯給予鼓勵，「能夠將失分壓制到最低限度，是做得非常好的地方。」同時提到他為佐佐木朗希設定的養成計畫，下一階段就是穩定投滿5局。佐佐木朗希此役雖然仍陷入控球麻煩，但展現出極佳的化解危機能力，首局就陷入無人出局、一二壘有人失分危機下，他隨即穩定下來，靠著高球威發揮，接連投出3次三振化解威脅，第二局同樣面對1出局、二三壘有人考驗，他先讓打者揮棒落空吞下三振，再讓下一棒打出內野高飛球，成功守住失分。然而到了第三局，佐佐木朗希被遊騎兵隊卡特（Evan Carter）擊出陽春砲被追平比分，隨後又在2出局後，被擊出安打掉分。他此戰最終苦撐4局，花費94球，被打出5支安打、6K，但也投出多達5次四壞保送。最終道奇未能逆轉，佐佐木朗希苦吞本季第2敗。對於佐佐木朗希本戰表現，道奇主帥羅伯斯賽後仍灌雞湯，給予不少鼓勵：「能夠將失分壓制到最低限度，是做得非常好的地方。」羅伯斯隨後透露，已經跟佐佐木朗希有過溝通：「我為他設定至少投滿5局的目標。能穩定達成這個局數，是他邁向下一階段的關鍵。」儘管佐佐木朗希本季保送偏多，羅伯斯仍看到進步之處：「之前常會出現離譜的失投或大幅偏離好球帶的壞球，但現在已經不見了。即便面臨高張力比賽、壓力到來時，他仍能想辦法穩定住控球。」