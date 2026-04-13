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2025年1月到3月間，高雄一名宋姓男子為了滿足一己私慾，竟化身健身房攝狼，利用「水壺造型」的針孔攝影機潛入更衣室偷拍女同事沐浴。雖然宋男事後對部分犯行坦承自首，但因被害人深受心理創傷、拒絕原諒，橋頭地院審理後，依無故攝錄他人性影像罪判處宋男有期徒刑6個月，且不予緩刑。檢警調查發現，宋男於2025年1月間，潛入高雄博愛二路某知名健身房4樓泳池浴廁，預先架設極具隱蔽性的「水壺造型」隱藏式針孔攝影機，精準對準淋浴間，錄下女同事沐浴時的私密畫面。宋男食髓知味，於同年3月30日傍晚再度重回現場，以同樣手法攝錄被害人的全身及臀部影像。然而，宋男的詭異舉止早已引起同事警覺。當晚6時許，當他準備潛入浴室取回器材時，被守候在場的同事當場團團圍堵並報警。警方獲報趕抵，當場以現行犯身分將他逮捕歸案，並扣得相關攝錄設備。法院審理時，宋男對於3月30日的犯行雖因現行犯身分無法構成自首，但他已在警詢時主動供稱「已經做2個月了」，並向檢察官坦承1月間也曾犯案。法官認為，宋男在偵查機關尚未察覺1月犯行前即主動交待，符合自首要件，依法就該部分減輕其刑。法官在判決中嚴厲譴責，宋男在公共場所架設針孔，嚴重侵害被害人的性隱私核心，導致被害人產生巨大心理陰影，至今仍不敢使用室外廁所或游泳池等設施。儘管宋男庭訊時態度尚可並表達和解意願，但被害人到庭時情緒激動、堅決拒絕原諒，並請求法院從重量刑。法官考量雙方始終未能達成和解，為給予被告一定程度的警惕，認不宜宣告緩刑，最終合併判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。