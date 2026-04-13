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▲▼蘇慧倫（上至下圖）、告五人、洪佩瑜、派偉俊、白安、冰球樂團、Tizzy Bac確定出席2026 hito流行音樂獎。（圖／Hit Fm提供）

「2026 hito流行音樂獎」頒獎典禮將於5月23日在台北小巨蛋登場，Hit Fm聯播網今（13）日公布第一波出席歌手，有張震嶽、蘇慧倫、冰球樂團、Tizzy Bac、白安、告五人、洪佩瑜、派偉俊等8組超強卡司，為頒獎典禮掀起第一波高潮。張震嶽 Ayal Komod《跟著感覺走》獲選2025 Hit Fm 年度十大專輯，專輯中唱出張震嶽過去十年生活點滴的〈浪人的…〉拿下2025 hito年度十大華語歌曲，張震嶽更入圍2026 hito流行音樂獎最受歡迎男歌手獎項。確定出席2026 hito流行音樂獎的張震嶽表示，久違的參加頒獎典禮大型聚會，感覺像是一場音樂派對，期待欣賞歌手們最hito的演出，至於他要呈現的舞台，張震嶽笑說：「就跟著感覺走，感覺對了，就走吧！」希望他的歌聲、音樂對觀眾來說，像跟一位老朋友自在的聊天，邀請大家一同享受嶽式樂活。「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫去年發行的第17張專輯《輕重Aftersun》，被Hit Fm聯播網專業DJ群們票選為2025 Hit Fm 年度十大專輯，聲音張力十足且情緒爆發的歌曲〈就說給我聽〉獲得2025 hito年度十大華語歌曲獎項，蘇慧倫更一舉入圍2026 hito流行音樂獎最受歡迎女歌手。今年蘇慧倫迎來出道第36年，2026 hito流行音樂獎舞台上，主辦單位透露，蘇慧倫將帶來別具意義的特別演出，她將透過歌聲，娓娓道出36年來的演藝歷程，並以真摯的歌詞來與世界對話。蘇慧倫笑說：「音樂是一件很神奇的事，一首歌不管唱了多少遍，總會瞬間把我們拉回某個場景、某個眼淚落下的一夜，這些歌連結著我們的情感。」這次2026 hito流行音樂獎，蘇慧倫的聲音在音樂的輕重，抑或是柔軟又強大之間，以生命之花的姿態綻放，將情感的重量化為旋律，輕輕撫慰每一位聽眾的心。