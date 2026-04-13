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美國和以色列與伊朗的戰爭持續，南韓總統李在明近期的一篇貼文掀起韓國與以色列的外交緊張，他貼出影片指控以色列軍隊虐童，並形容如猶太大屠殺一樣，以色列外交部反嗆李在明發言前應該先查證，大打口水戰。韓國政治學者對於李在明的做法褒貶不一，韓媒倒是先專文稱讚了李在明一番。根據韓聯社報導，李在明日前在X帳號分享了以色列國防軍拷打巴勒斯坦兒童並將其屍體從樓頂推下的畫面，李在明批評這與屠殺猶太人和戰爭殺害的行為無異。該影片攝於2024年9月，與此次中東戰爭無關，因此引發爭議。李在明隨後發文強調，人權和國際人道法應遵守。隨後，以色列外交部發表聲明譴責李在明在大屠殺紀念日前夕，發表輕視大屠殺的言論，令人無法接受。反批李在明錯誤引用假帳號散發的假消息和內容，並描述得像是最近才剛發生。韓國外交部也反擊，以色列外交部誤解並反駁總統針對普遍性人權而非特定事件所發表的意見，令人遺憾。韓國政府的一貫立場是，堅決反對以色列方面所指出的一切形式的暴力和反人權行徑，並自始至終強調國際人道法和人權必須無一例外地得到遵守。韓國政府始終與以色列在猶太人大屠殺中遭受的痛苦感同身受，並再次向遇難者表示哀悼。這起事件引發兩國政治緊張，根據韓民族日報報導，執政陣營則全力聲援李在明，對於李在明在X平台的發言，專家們評價不一。韓國國家安保戰略研究院院長金聖培(音譯)表示，這似乎展現了李在明總統作為人權律師出身的一貫信念。過去韓國外交界往往將避免就國際爭議公開表態視為美德，但如今，作為擁有一定軍事實力和經濟實力的中等強國，只有積極發聲，才能提升外交影響力。”而梨花女子大學教授朴元坤則擔憂，在美國總統川普的讓美國再次偉大 （MAGA）陣營中，親以勢力眾多，相關言論恐被美國國內政治勢力惡意利用。報導提到，隨著爭議持續發酵，青瓦台內部也出現一定程度的謹慎氛圍。一位青瓦台相關人士表示，這確實反映了李在明總統平時對人權問題的高度關注，但同時也坦言，在戰爭語境下，事態持續擴大，令人頗為擔憂。同樣是韓民族日報，今日特別針對李在明與以色列之間的風波發表專文，讚許了李在明一番，還強調以色列應該自己反思為何會有批評聲浪出現。