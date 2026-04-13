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台中市爆發松姓棒球教練長期性侵學童案，引發社會高度關注。台中市議會今（13）日進行社會局業務質詢，多位市議員聯手痛批市府處理態度消極、查核機制失靈。議員陳淑華更重砲抨擊，市長盧秀燕至今拒不向受害孩童道歉，甚至在案情擴大之際，仍忙於貼文恭賀百貨公司開幕，「只在乎財團大賺錢，麻木不仁」。針對此案，社會局長廖靜芝首度公開數據，指出目前通報受害人數已達46位，其中社會局受理關切39案，餘則轉介至外縣市，並強調市府已落實不適任人員查詢機制。然而，市議員蕭隆澤、張芬郁質疑，該案發生多年才揭發，顯見查核系統漏洞百出。蕭隆澤要求社會局應具體輔導受害人走出陰影，而非口頭應付；同時提到潭子公托候補人數高達166人，家長望穿秋水。張芬郁則指出，衛福部建置的「托育服務整合資訊系統」應確實核對工作人員有無違反「兒少權法」，防止不適任人員流竄。議員陳淑華、陳雅惠、謝家宜、陳俞融也共同批評，市府處理虐兒案猶如「躺著處理」。陳淑華直言，早在2024年質詢時市長便顯露冷漠，如今受害人數持續增加，盧市長卻還在「算數字」、忙著百貨公司促銷，質疑市府保護人民的決心何在？