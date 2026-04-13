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民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，日前因直播脫口指新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬元遭移送中評會，引發黨內不滿，民眾黨中評會今（13）日召開討論李貞秀案。而李貞秀不用到現場，卻也出席中評會。對此，民進黨台北市議員洪健益表示，李貞秀到現場是有高人指點。針對民眾黨主席黃國昌表示，不分區立委必須回應支持者的期待，然而李貞秀目前並未達到這個標準一事，洪健益今（13）日在《頭家來開講》中表示，不要被黃國昌的這種言論所騙了，「不適任立委」只有藍白在講，「她（李貞秀）從頭到尾都不是立委啦，你還說她不適任立委？那是你們藍白在立法院用著多數暴力、不符合規定地說她是立委」，用這個理由叫她自行要退，只是在找藉口。洪健益質疑，李貞秀如果真的不退，民眾黨耐得了何？對國台辦可以解釋嗎？「當時大家都合理懷疑柯文哲跟國台辦是不是有某部分的一個協議？所以當時許春瑩的事情才說要不要跟國台辦談談聊聊，那代表從頭到尾不敢，這只是演走場過秀了，要把問題丟給黃國昌」？洪健益痛批，李貞秀從剛開始就不符而資格，可是藍白硬讓她進來，「從頭到尾你們就在演，這樣騙啊，你們為了要給誰交代？現在沒有樓梯下了，還要再演一齣戲來騙小草、騙全國民眾，拜託，大家沒有那麼笨。」針對李貞秀「刻意」到中評會現場的討論，洪健益認為，李貞秀到現場是有高人指點，像一般法院在宣判時，當事人不會到，除非像柯文哲有逃亡之虞，才會被點名到場，但李貞秀其實不用去，可以事後發表言論，甚至提出訴訟都可以，事實上背後是國台辦當她的靠山。針對台灣民眾黨黨員李貞秀所涉違紀乙案，民眾黨中央評議委員會今（13）日最終決議，依據全台數百名黨員具名檢舉，中央委員會移請本會處置、且經由民眾黨立法院黨團總召陳清龍檢具相關事證提交本會調查，今日中央評議委員會，依台灣民眾黨《紀律評議裁決準則》第三十二條、第三十六條，予以開除黨籍處分，即日起生效。