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國民黨主席鄭麗文訪問大陸，與中國國家主席習近平會面，毫無疑問是成功的。鄭麗文在南京中山陵講出了民國紀年、中華民國等關鍵字，「鄭習會」中習近平從情感角度出發，完全不提「一國兩制」、「和平統一」等字眼，用詞堪稱歷年最軟，除了民進黨政府之外，國內外各界多以正面態度看待此次會談。國共兩黨主席暌違10年再次會面，對岸一次把給鄭麗文的規格拉到最滿。從一開始由國台辦主任「受權宣布」，是2005年「連胡會」的規格。選在人民大會堂「東大廳」會談，則是2009年「吳胡會」（吳伯雄、胡錦濤）和2024年「馬習二會」的規格。而會後由習近平親自設宴款待鄭麗文，則比「馬習二會」後由王滬寧設宴更上一層。「鄭習會」選在和2024年「馬習二會」同一天舉辦，更是直接打臉馬英九，形同宣示在馬英九基金會風波之後，馬英九在兩岸關係中地位已經完全被鄭麗文取代，而且北京對鄭麗文還更加看重、用詞更軟。從此，馬英九在兩岸關係已不在有任何角色，未來所有的國共交流都將以鄭麗文為主。原本國民黨內對鄭麗文訪陸憂心忡忡，擔心對年底選情造成衝擊，結果預想的場面完全沒有發生，習近平的態度還空前的友善。這樣原本在兩岸關係上一路挨打的國民黨，突然壓力驟減。在鄭麗文出發之前，民進黨一直形塑國民黨是接受北京的指示，所以才擋軍購預算，如今卻已經不太有人在討論這件事了。「鄭習會」的成功，能夠提升鄭麗文的政治能量，挽救原本岌岌可危的黨內地位。在鄭習會確定前，有高達54.5%的人不信任鄭麗文、信任的只有23.9%，即便是泛藍的支持者，信任鄭麗文的比例也僅69.7%，如今鄭麗文證明了兩岸交流真的不是洪水猛獸，也不必然卑躬屈膝，對其領導地位和威信的提升，必然有一定的幫助。從就任黨主席以來，鄭麗文關於兩岸的論述，給外界一種接近紅統的印象，藍軍也沒少被扣帽子。但鄭麗文此行表現堪稱中規中矩，沒有外界想像的那樣偏統，未來她和黨內因為兩岸論述而產生的矛盾，應該可以有相當程度的緩解，至少不會再被視為是「票房毒藥」。而在全球普遍疑美、疑川的氛圍下，以及這次鄭習會的基礎上，未來國民黨主流的兩岸光譜，應該會往「和中」的方向略微移動。原本國民黨人幾乎已經絕口不提的「九二共識」，未來出現的機會可能會逐漸增加。「鄭習會」後，對岸宣布了惠台10項政策，包括觀光、直航等都要民進黨政府點頭才能落實，但農漁產品輸陸的利多則不用。但不管是哪一種，都會讓民進黨政府感受到一定的壓力，增加打「抗中保台」牌的難度，國民黨的兩岸議題上也不會那麼被動。但「鄭習會」的成功與對岸給的利多，並不足以改變國民黨內的格局。雖然包括蔣萬安在內的國民黨地方諸侯，都對鄭習會給出了正面評價，鄭麗文回國時也有不少立委前往接機，但這並不能解決鄭麗文資望、能力、資源皆不足的問題。鄭麗文還沒有返國，宜蘭就傳出初選失利的現任議長張勝德和3名鄉鎮市長候選人集體不登記參選，彰化立委謝衣鳳也和另外兩名擬參選縣長的洪榮章、柯呈枋發表聯合聲明，要求黨中央從3人中擇優徵召參選彰化縣長，地方無視黨中央的情況並沒有任何的改變。鄭麗文手中資源不足、選票的號召力不夠，即便「鄭習會」成功可以增加其在兩岸上的話語權，卻不足以影響蔣萬安、盧秀燕等百里侯，甚至連李四川、江啟臣、柯志恩等參選人，都不會太重視鄭麗文。決定這場選戰主軸和節奏的並不是國民黨中央，而是蔣萬安和所有參選人自己。如果沒有太大的意外，國民黨年底的執政縣市應該只減不增，「鄭習會」成功之後，國民黨人大概不會把選戰失利的責任，全數歸咎給鄭麗文。如果國民黨輸得不是太慘，鄭麗文仍可能在選後繼續擔任黨主席，在提名2028年參選人上有一定的角色。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com