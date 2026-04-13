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▲第62屆百想藝術大賞入圍名單公布！視后入圍名單為金高銀（由上至下）、朴寶英、朴智賢、申惠善、林潤娥入圍，根本是死亡之組。（圖／IG@baeksang.official）

▲第62屆百想藝術大賞視帝名單也相當華麗，將由柳承龍（由上至下）、朴珍榮、李俊昊、池晟、玄彬共同角逐。（圖／IG@baeksang.official）

韓國年度盛事「第62屆百想藝術大賞」在今（13）日正式揭曉入圍名單。本屆放送部門女子最優秀演技賞（視后）由金高銀、朴智賢、朴寶英、申惠善、林潤娥入圍，男子最優秀演技賞（視帝）則由柳承龍、朴珍榮、李俊昊、池晟、玄彬共同角逐，兩組人馬都堪稱是死亡之組，得獎名單將在下月8日舉辦的百想典禮上揭曉。在視后方面，金高銀與朴智賢主演的《妳和其餘的一切》本身就是一部細膩刻畫雙女主關係的作品，兩人不出意外地雙蛋黃入圍，被視為本次奪獎熱門。朴寶英則是在《未知的首爾》挑戰一人分飾4角，精準詮釋了雙胞胎姊妹在互換身份後的複雜狀態，網友對此給予超高評價，直呼是她的演技巔峰。申惠善在《莎拉的真偽人生》中演出遊走在謊言邊緣的女子，劇中她將極度壓抑、神經緊繃的感覺詮釋得恰到好處，被韓媒盛讚擁有「名品演技」。林潤娥在《暴君的廚師》中則展現了可愛又靈動的喜劇魅力，讓許多觀眾對她身為演員的可塑性感到驚艷。男子組的戰況同樣精采，柳承龍在《金部長的夢想人生》裡把小人物的無奈與夢想演得絲絲入扣，引人共鳴，繼兩年前的《Moving異能》後，再度入圍同個獎項。朴珍榮在《未知的首爾》裡的情感轉折相當細膩，表現非常穩健。2022年曾以《衣袖紅鑲邊》獲得百想視帝的李俊昊，去年在《颱風商社》裡演出充滿野心的商人，眼神戲非常有戲，魅力十足。朴珍榮和李俊昊還剛好分別來自JYP旗下男團GOT7和2PM，一起為偶像出身的演員爭光！池晟在《法官李漢英》中以超強的氣場撐起整部劇的法庭攻防戰，很多觀眾都認為他是這次奪獎的大熱門。玄彬則在《韓國製造》中挑戰複雜的歷史人物，他在嚴肅的題材裡展現了深厚的演技功力，將角色的內心矛盾演得非常到位，播出後得到不少專業影評人的高度評價。第62屆百想藝術大賞將在5月8日晚間，台灣時間6點50分於首爾COEX D HAL 盛大舉行。最佳作品（電視劇）《未知的首爾》《金部長的夢想人生》《妳和其餘的一切》《下流大盜》《暴君的廚師》最佳作品（節目）《極限84》《新人教練金軟景》《我們的抒情曲》《上班族們第二季》《黑白大廚：料理階級大戰2》作品獎（教養節目）《以倖存者之名：深入韓國慘案》《紀錄洞察：人才戰爭》《紀錄洞察：我們的時間正在閃耀》《KBS 公社創立大型企劃聖物》《SBS特別節目 奇怪的動物園》導演獎《未知的首爾》朴信宇《韓國製造》禹民鎬《愛情怎麼翻譯？》柳英恩《妳和其餘的一切》趙英民《金部長的夢想人生》曹鉉卓劇本獎《認罪之罪》權宗官《妳和其餘的一切》宋惠珍《未知的首爾》李江《恩愛的盜賊大人》李善《莎拉的真偽人生》秋淞然藝術獎《The Seasons》姜承元（音樂）《下流大盜》金南植（視覺特效）《韓國製造》金泰成（攝影）《妳和其餘的一切》嚴成卓（攝影）《犯罪現場Zero》尹真熙（美術）最佳男主角《金部長的夢想人生》柳承龍《未知的首爾》朴珍榮《颱風商社》李俊昊《法官李漢英》池晟《韓國製造》玄彬最佳女主角《妳和其餘的一切》金高銀《未知的首爾》朴寶英《妳和其餘的一切》朴智賢《莎拉的真偽人生》申惠善《暴君的廚師》林潤娥最佳男配角《妳和其餘的一切》金建宇《金部長的夢想人生》柳承穆《Love Me》劉宰明《你旁觀的罪》張勝祖《愛麻夫人熱映中》陳善圭最佳女配角《金部長的夢想人生》明世彬《未知的首爾》元美京《莎拉的真偽人生》李伊潭《下流大盜》林秀晶《臥底洪小姐》河潤景最佳男新人《下流大盜》金政旭《弱美男英雄Class 2》裴奈拏《暴君的廚師》李彩玟《機智住院醫生生活》鄭準元《恩愛的盜賊大人》洪民基最佳女新人《下流大盜》金旼《愛麻夫人熱映中》方效潾《機智住院醫生生活》申始雅《榮耀：她們的法庭》全昭映《臥底洪小姐》崔智秀最佳綜藝（男）郭範旗安84金元勛李瑞鎮秋成勳最佳綜藝（女）金軟景薛仁雅李秀智張度練洪真慶