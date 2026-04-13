韓國年度盛事「第62屆百想藝術大賞」在今（13）日正式揭曉入圍名單。本屆放送部門女子最優秀演技賞（視后）由金高銀、朴智賢、朴寶英、申惠善、林潤娥入圍，男子最優秀演技賞（視帝）則由柳承龍、朴珍榮、李俊昊、池晟、玄彬共同角逐，兩組人馬都堪稱是死亡之組，得獎名單將在下月8日舉辦的百想典禮上揭曉。
金高銀、朴智賢同劇入圍 朴寶英分飾4角受稱讚
在視后方面，金高銀與朴智賢主演的《妳和其餘的一切》本身就是一部細膩刻畫雙女主關係的作品，兩人不出意外地雙蛋黃入圍，被視為本次奪獎熱門。朴寶英則是在《未知的首爾》挑戰一人分飾4角，精準詮釋了雙胞胎姊妹在互換身份後的複雜狀態，網友對此給予超高評價，直呼是她的演技巔峰。
申惠善被讚名品演技 潤娥演喜劇也獲肯定
申惠善在《莎拉的真偽人生》中演出遊走在謊言邊緣的女子，劇中她將極度壓抑、神經緊繃的感覺詮釋得恰到好處，被韓媒盛讚擁有「名品演技」。林潤娥在《暴君的廚師》中則展現了可愛又靈動的喜劇魅力，讓許多觀眾對她身為演員的可塑性感到驚艷。
柳承龍兩年後再挑戰！李俊昊、朴珍榮曾是師兄弟
男子組的戰況同樣精采，柳承龍在《金部長的夢想人生》裡把小人物的無奈與夢想演得絲絲入扣，引人共鳴，繼兩年前的《Moving異能》後，再度入圍同個獎項。朴珍榮在《未知的首爾》裡的情感轉折相當細膩，表現非常穩健。2022年曾以《衣袖紅鑲邊》獲得百想視帝的李俊昊，去年在《颱風商社》裡演出充滿野心的商人，眼神戲非常有戲，魅力十足。朴珍榮和李俊昊還剛好分別來自JYP旗下男團GOT7和2PM，一起為偶像出身的演員爭光！
池晟演法官氣場超強 玄彬詮釋歷史人物獲讚
池晟在《法官李漢英》中以超強的氣場撐起整部劇的法庭攻防戰，很多觀眾都認為他是這次奪獎的大熱門。玄彬則在《韓國製造》中挑戰複雜的歷史人物，他在嚴肅的題材裡展現了深厚的演技功力，將角色的內心矛盾演得非常到位，播出後得到不少專業影評人的高度評價。
第62屆百想藝術大賞將在5月8日晚間，台灣時間6點50分於首爾COEX D HAL 盛大舉行。
📌第62屆《想藝術大賞》電視部門完整入圍名單
最佳作品（電視劇）
《未知的首爾》
《金部長的夢想人生》
《妳和其餘的一切》
《下流大盜》
《暴君的廚師》
最佳作品（節目）
《極限84》
《新人教練金軟景》
《我們的抒情曲》
《上班族們第二季》
《黑白大廚：料理階級大戰2》
作品獎（教養節目）
《以倖存者之名：深入韓國慘案》
《紀錄洞察：人才戰爭》
《紀錄洞察：我們的時間正在閃耀》
《KBS 公社創立大型企劃聖物》
《SBS特別節目 奇怪的動物園》
導演獎
《未知的首爾》朴信宇
《韓國製造》禹民鎬
《愛情怎麼翻譯？》柳英恩
《妳和其餘的一切》趙英民
《金部長的夢想人生》曹鉉卓
劇本獎
《認罪之罪》權宗官
《妳和其餘的一切》宋惠珍
《未知的首爾》李江
《恩愛的盜賊大人》李善
《莎拉的真偽人生》秋淞然
藝術獎
《The Seasons》姜承元（音樂）
《下流大盜》金南植（視覺特效）
《韓國製造》金泰成（攝影）
《妳和其餘的一切》嚴成卓（攝影）
《犯罪現場Zero》尹真熙（美術）
最佳男主角
《金部長的夢想人生》柳承龍
《未知的首爾》朴珍榮
《颱風商社》李俊昊
《法官李漢英》池晟
《韓國製造》玄彬
最佳女主角
《妳和其餘的一切》金高銀
《未知的首爾》朴寶英
《妳和其餘的一切》朴智賢
《莎拉的真偽人生》申惠善
《暴君的廚師》林潤娥
最佳男配角
《妳和其餘的一切》金建宇
《金部長的夢想人生》柳承穆
《Love Me》劉宰明
《你旁觀的罪》張勝祖
《愛麻夫人熱映中》陳善圭
最佳女配角
《金部長的夢想人生》明世彬
《未知的首爾》元美京
《莎拉的真偽人生》李伊潭
《下流大盜》林秀晶
《臥底洪小姐》河潤景
最佳男新人
《下流大盜》金政旭
《弱美男英雄Class 2》裴奈拏
《暴君的廚師》李彩玟
《機智住院醫生生活》鄭準元
《恩愛的盜賊大人》洪民基
最佳女新人
《下流大盜》金旼
《愛麻夫人熱映中》方效潾
《機智住院醫生生活》申始雅
《榮耀：她們的法庭》全昭映
《臥底洪小姐》崔智秀
最佳綜藝（男）
郭範
旗安84
金元勛
李瑞鎮
秋成勳
最佳綜藝（女）
金軟景
薛仁雅
李秀智
張度練
洪真慶
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在視后方面，金高銀與朴智賢主演的《妳和其餘的一切》本身就是一部細膩刻畫雙女主關係的作品，兩人不出意外地雙蛋黃入圍，被視為本次奪獎熱門。朴寶英則是在《未知的首爾》挑戰一人分飾4角，精準詮釋了雙胞胎姊妹在互換身份後的複雜狀態，網友對此給予超高評價，直呼是她的演技巔峰。
申惠善被讚名品演技 潤娥演喜劇也獲肯定
申惠善在《莎拉的真偽人生》中演出遊走在謊言邊緣的女子，劇中她將極度壓抑、神經緊繃的感覺詮釋得恰到好處，被韓媒盛讚擁有「名品演技」。林潤娥在《暴君的廚師》中則展現了可愛又靈動的喜劇魅力，讓許多觀眾對她身為演員的可塑性感到驚艷。
男子組的戰況同樣精采，柳承龍在《金部長的夢想人生》裡把小人物的無奈與夢想演得絲絲入扣，引人共鳴，繼兩年前的《Moving異能》後，再度入圍同個獎項。朴珍榮在《未知的首爾》裡的情感轉折相當細膩，表現非常穩健。2022年曾以《衣袖紅鑲邊》獲得百想視帝的李俊昊，去年在《颱風商社》裡演出充滿野心的商人，眼神戲非常有戲，魅力十足。朴珍榮和李俊昊還剛好分別來自JYP旗下男團GOT7和2PM，一起為偶像出身的演員爭光！
池晟演法官氣場超強 玄彬詮釋歷史人物獲讚
池晟在《法官李漢英》中以超強的氣場撐起整部劇的法庭攻防戰，很多觀眾都認為他是這次奪獎的大熱門。玄彬則在《韓國製造》中挑戰複雜的歷史人物，他在嚴肅的題材裡展現了深厚的演技功力，將角色的內心矛盾演得非常到位，播出後得到不少專業影評人的高度評價。
第62屆百想藝術大賞將在5月8日晚間，台灣時間6點50分於首爾COEX D HAL 盛大舉行。
📌第62屆《想藝術大賞》電視部門完整入圍名單
最佳作品（電視劇）
《未知的首爾》
《金部長的夢想人生》
《妳和其餘的一切》
《下流大盜》
《暴君的廚師》
最佳作品（節目）
《極限84》
《新人教練金軟景》
《我們的抒情曲》
《上班族們第二季》
《黑白大廚：料理階級大戰2》
作品獎（教養節目）
《以倖存者之名：深入韓國慘案》
《紀錄洞察：人才戰爭》
《紀錄洞察：我們的時間正在閃耀》
《KBS 公社創立大型企劃聖物》
《SBS特別節目 奇怪的動物園》
導演獎
《未知的首爾》朴信宇
《韓國製造》禹民鎬
《愛情怎麼翻譯？》柳英恩
《妳和其餘的一切》趙英民
《金部長的夢想人生》曹鉉卓
劇本獎
《認罪之罪》權宗官
《妳和其餘的一切》宋惠珍
《未知的首爾》李江
《恩愛的盜賊大人》李善
《莎拉的真偽人生》秋淞然
藝術獎
《The Seasons》姜承元（音樂）
《下流大盜》金南植（視覺特效）
《韓國製造》金泰成（攝影）
《妳和其餘的一切》嚴成卓（攝影）
《犯罪現場Zero》尹真熙（美術）
最佳男主角
《金部長的夢想人生》柳承龍
《未知的首爾》朴珍榮
《颱風商社》李俊昊
《法官李漢英》池晟
《韓國製造》玄彬
最佳女主角
《妳和其餘的一切》金高銀
《未知的首爾》朴寶英
《妳和其餘的一切》朴智賢
《莎拉的真偽人生》申惠善
《暴君的廚師》林潤娥
最佳男配角
《妳和其餘的一切》金建宇
《金部長的夢想人生》柳承穆
《Love Me》劉宰明
《你旁觀的罪》張勝祖
《愛麻夫人熱映中》陳善圭
最佳女配角
《金部長的夢想人生》明世彬
《未知的首爾》元美京
《莎拉的真偽人生》李伊潭
《下流大盜》林秀晶
《臥底洪小姐》河潤景
最佳男新人
《下流大盜》金政旭
《弱美男英雄Class 2》裴奈拏
《暴君的廚師》李彩玟
《機智住院醫生生活》鄭準元
《恩愛的盜賊大人》洪民基
最佳女新人
《下流大盜》金旼
《愛麻夫人熱映中》方效潾
《機智住院醫生生活》申始雅
《榮耀：她們的法庭》全昭映
《臥底洪小姐》崔智秀
最佳綜藝（男）
郭範
旗安84
金元勛
李瑞鎮
秋成勳
最佳綜藝（女）
金軟景
薛仁雅
李秀智
張度練
洪真慶