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▲民眾黨中評會通過開除李貞秀黨籍，中評委陳宥丞（右）與黨部發言人張彤會後一同受訪。（圖／記者呂炯昌攝，2026.04.13）

民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，日前因直播脫口指新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬元遭移送中評會，引發黨內不滿，民眾黨中評會今（13）日中午召開討論李貞秀案。中評會中做出決議，開除黨籍處分，即日起生效，李貞秀將失去不分區立委資格。會後，台北市議員、民眾黨中評委陳宥丞說明決議過程，指出李貞秀曾將辭任立委作為對價要求補償，並形容李貞秀的相關行為是「文化上水土不服」，且對立委職權理解不足。民眾黨中評會會議自下午1點進行至4點半，歷時約3個半小時，中評會做出開除李貞秀黨籍決議後，陳宥丞與黨部發言人張彤一同受訪，陳宥丞表示，中央評議委員會依據立法院黨團具名申訴、中央委員會移送立案，以及數百名黨員具名檢舉，依《紀律評議裁決準則》第32條及第36條，一致決議開除李貞秀黨籍，並即日起生效。陳宥丞表示，7名中評委一致認同開除黨籍，李貞秀遭開除黨籍理由包括：諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞本黨和諧；連續性違紀；視國家公職與支持者之託付於無物：受處分人於2026年4 月7日會議上明確將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償，已明顯嚴重毀損國家公職之倫理；嚴重違反黨紀與政治倫理：經立院黨團總召陳清龍規勸，說明不分區立委之公益性質與應盡之義務，受處分人仍堅持以「獲取金錢」為辭任不分區立委之前提。陳宥丞指出，李貞秀主觀上認為並非「要錢」，但客觀上根據會議紀錄與其在中評會說明，確實存在以金錢作為辭任條件的情形，事實明確。他表示，相關事證由立法院黨團具名提供，並經中評會綜合評估後作出裁決。陳宥丞也指出，李貞秀在說明過程中，可能受個人情緒影響，將辭任立委與補償進行連結，「這可能是文化上的水土不服，或者對立委職權的不了解」，但不管原因為何，相關行為在任何政黨都無法被接受。陳宥丞希望李貞秀能夠體諒，這是一個「沈痛的決定」，並呼籲李貞秀跟他們站在一起，「未來不要轉身與撒旦、更不要跟魔鬼為伍」，期許她在其他領域能有突出的表現，並強調上台靠機會、下台需要智慧。媒體詢問李貞秀失去不分區立委資格後，是否由許忠信遞補，張彤表示，中評會裁決對李貞秀予以除名處分，且該處分自即日起生效這意味著從處分決定的那一刻起，李貞秀已不再是台灣民眾黨的黨員，關於立委職務的相關變動，黨部會依照中評會的評議結果來進行後續處。