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辛樂克颱風轉為強烈颱風後，強度一路爆發至今年「風王」等級，也是自1991年中央氣象署颱風強度新制以來的4月最強颱，台灣與日本和美國氣象單位紛紛給出罕見評級。依照目前路徑預估，美軍位於天寧島與塞班島的基地都可能遭受颱風眼牆直襲。天氣風險公司資深顧問吳聖宇昨透過粉專表示，中央氣象署13日8點將辛樂克颱風的中心最大風速提升到60m/s，7級風半徑350公里，為1991年氣象署使用10分鐘平均風速評定颱風強度以來最強的4月颱，也是1958年以來半徑最大的4月颱。吳聖宇指出，辛樂克颱風結構型態完美，衛星掃瞄可分析出清楚的眼牆、主次雨帶等特徵，看起來即將進入眼牆置換的階段。在經過前3個沒什麼存在感的颱風之後，第4號就來一個風王候選人，幸好對台灣沒有影響，並形容辛樂克颱風是一個教科書等級的案例。辛樂克颱風在台日美三國氣象單位的強度上，都獲得了最高的等級，根據中央氣象署資料，13日14時的中心位置在北緯 12.6 度，東經 148.1 度，以每小時17公里速度，向西北西進行。中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒 75 公尺，七級風平均暴風半徑 350 公里，十級風平均暴風半徑 180 公里，颱風強度已在這一最高等級直逼24小時。日本氣象廳在昨日也將辛樂克颱風強度提升為猛烈等級，且中心附近的最大風速在今晨調高至60m/s (115kt)，中心氣壓則來到905hPa，美國聯合颱風警報中心（JTWC）也給出四月罕見的一分鐘平均風速295 km/h（160 kt）超高強度。辛樂克颱風預計將對關島、天寧島、塞班島帶來劇烈影響，後兩座島更可能遭到直襲，根據關島當地媒體關島每日郵報報導，最新預測路徑顯示，颱風將接近或直接通過天寧島（Tinian）與塞班島（Saipan），預計颱風強風將於週二抵達這兩座島嶼。雖然關島可能躲過颱風眼牆直襲，美國國家氣象局關島預報辦公室氣象學家艾德雷特（Landon Aydlett）表示，關島絕對不能放鬆警戒，因為這是一個非常強大的系統。今晚將會非常吵雜，強陣風與雨帶將開始席捲關島，並在今天稍晚、今晚及明天持續加劇。對於天寧島與塞班島來說，預測情況更加嚴峻。美國國家氣象局警告，若辛樂克維持目前路徑，當地可能出現每小時130至150英里（約210至240公里）強風，陣風最高可達180英里（約290公里，蒲氏風級表17級風以上），可能造成災難性破壞。幾乎所有屋頂都可能被摧毀，電力與供水可能中斷數天甚至數週。美軍馬里亞納聯合區（Joint Region Marianas）與密克羅尼西亞聯合特遣部隊（Joint Task Force-Micronesia）表示，正密切監控颱風情況，將與北馬里亞納群島人民一起準備應對颱風帶來的影響。