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白沙屯媽祖進香活動規模空前，報名「香燈腳」人數首度突破 46 萬人，創下歷史新高。為守護「粉紅超跑」與廣大信眾安全，台中市政府大甲警分局今日全力投入 84 名警民力，並首度出動「無人機警察隊」結合「大型重機部隊」，建構高空到地面的全方位科技維安網，確保進香之路平安順暢。大甲警分局表示，因應今年爆量的人潮，特別申請無人機隊執行高空全天候監控。透過即時影像，指揮中心能第一時間掌握隊伍末端與周邊道路的人車動態。一旦發現交通熱點，立即調派具高機動性的交通大隊大型重機部隊趕赴現場，執行彈性交通疏導，並連線警察廣播電台即時引導用路人改道，展現極高效率。今（13）日上午7時10分，媽祖鑾轎準時通過台1線與田心二十四路口，由苗栗縣警察局通霄分局正式將維安任務交接予大甲分局。據估計，隨行香客已達 25 萬人並持續增加。在維安巡視中，員警也發揮為民服務精神，及時協助 2 名身體不適的信眾就醫。在交通管制部分，大甲警採取「勸導為主、執法為輔」的柔性策略，僅針對嚴重違規開立 1 張罰單。大甲警分局長蔡其望再次呼籲，進香期間氣候多變，信眾應隨時補充水分；同時提醒騎乘機車務必配戴安全帽、切勿超載，行人應「靠右行走」避免穿梭快車道，共同維護這場宗教盛事的莊嚴與安全。