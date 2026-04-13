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辛樂克颱風轉彎中 對台影響出爐

▲辛樂克颱風已達強度巔峰，未來朝北方轉彎、逐漸減弱，對台灣沒有直接風雨影響。（圖／中央氣象署）

明天天氣悶熱 周三起迎兩波鋒面

▲氣象署說明，未來一周有2波鋒面，分別在周三、周五影響台灣，替北部、東部帶來降雨。（圖／中央氣象署）

周末東北季風水氣多 氣溫明顯下滑

▲氣象署指出，周三至周日因為水氣較多、有降雨的情況，因此北部、東半部氣溫會出現下滑。（圖／中央氣象署）

辛樂克颱風維持強颱姿態，今晚至明天（4月13日至4月14日）將逐漸北轉，對台無影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天各地高溫仍上看33度，周三（4月15日）開始將有2波微弱鋒面影響，一直到周末（4月18日至4月19日）北部、東半部降雨機率提高，中南部則是多雲到晴。黃恩鴻說明，辛樂克颱風轉為強颱後，強度、暴風圈都有再擴大，距離台灣3000多公里，路徑將逐漸轉往北方遠離，由於環境越來越差，辛樂克颱風強度會逐漸減弱，對台灣沒有風雨影響，只有在周四開始，間接導致基隆北海岸、東半部、恆春沿海出現長浪。黃恩鴻指出，明天台灣各地依舊是晴到多雲、高溫悶熱的天氣，只有午後山區有零星短暫陣雨，白天高溫全台都有28至33度，中南部近山區、台東更要嚴防36度左右的氣溫。周三有鋒面通過，結構不算完整，主要導致北部、東半部出現局部短暫陣雨，中南部雲量增多；周四鋒面減弱，剩下基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨；周五則有另一波鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東有零星短暫雨，中南部維持多雲到晴。黃恩鴻說明，周末兩天主要受到東北季風增強影響，水氣偏多，北部、東半部、中南部山區都有局部短暫陣雨，其它地區多雲為主。下周一（4月20日）東北季風才減弱，東半部有局部短暫陣雨，其它地區多雲。氣溫方面，周三至周日因為水氣較多、有降雨的情況，因此北部、東半部氣溫會出現下滑，周三及周四北部高溫27至29度，中南部29至31度，周五至周日北東25至27度，中南部29至31度。