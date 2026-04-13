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▲太金票券發布聲明指出，公司及負責人一向秉持合法誠信原則經營，目前已全力配合檢調單位調查，靜待司法釐清事實。（圖／翻攝畫面）

太金票券疑似涉及不法金流，檢調單位專案小組9日持法院核發之搜索票，前往該公司高雄總公司等地執行搜索，並由檢察官傳訊公司負責人等人。太金票券沈姓負責人於獲交保後，今（13）日發布聲明指出，公司及負責人一向秉持合法誠信原則經營，從未與任何詐騙集團有所接觸或合作，相關報導內容與實際情況存在落差，目前已全力配合檢調單位調查，靜待司法釐清事實。盼儘速釐清事實，回應大眾信任。太金票券表示，本次事件源於個別資金往來遭外界誤解，部分資訊在未經完整查證前即被放大解讀，進而造成社會疑慮。公司強調，相關資金性質單純，並非媒體所指涉之不法用途，對於外界產生之誤會深感遺憾，並呼籲社會各界應以客觀事實為依據，避免過度揣測。目前全案已進入司法調查程序，太金票券指出，公司及負責人均持續配合相關單位釐清事實，並提供必要資料協助調查。公司強調，對於任何形式之詐騙行為一向採取零容忍立場，亦未曾參與或協助任何不法資金流動。在營運方面，太金票券說明，公司目前財務狀況穩定，所有門市及線上平台均維持正常運作，消費者所持有之各項票券皆可依規定正常使用與兌換，相關權益不受影響；與合作廠商之業務往來及帳款結算亦依合約正常履行。此外，太金票券亦藉此呼籲，近年詐騙手法日益多元且隱蔽，民眾在面對來源不明之訊息、資金往來或投資邀約時，應提高警覺並審慎查證，避免在不知情情況下遭不法集團利用，甚至捲入相關法律風險。