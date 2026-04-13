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徐若熙今年轉戰日職福岡軟銀鷹，生涯前2場先發合計13局僅丟1分，防禦率0.69驚人成績受到關注，日媒《週刊Baseball》野球專門誌也於今（13）日專文報導徐若熙本季表現，稱其為從台灣而來的天才，並採訪到軟銀監督小久保裕紀，提到他對於徐若熙的成長也感到很驚訝，尤其在WBC前面對中華隊一戰，狂飆158公里速球，「那是我目前看過他所有投球中，最好的一次表現。」，也才讓軟銀決定提前將徐若熙放進先發輪值中。《週刊Baseball》報導中說到，徐若熙挑戰旅外後，曾引起日美兩國許多球團搶人，最後他決定轉戰日職，首戰面對樂天金鷲就投出6局無失分內容，全場都帶著微笑，展現從容態度，包含賽後受訪時也帶著靦腆笑容，「這次開局不錯，接下來可能會出現各種情況，所以自己希望做好充分的準備，面對各種場面都能自在應對。」日媒也提到，徐若熙春訓時曾一度出現投球姿勢不穩定狀況，期間球速、控球都面臨挑戰，但球隊的台灣之行，無疑打消球團對他的疑慮。在面對WBC中華隊的交流賽中，徐若熙首球就投出157公里速球、第2球則追平個人生涯極速158公里，最終用三局無失分好投，贏得監督小久保裕紀的信任。作為中華隊代表，徐若熙在世界棒球經典賽扛下首戰對陣澳洲的關鍵比賽，回歸球隊後，在與中日龍的熱身賽中，他6局僅失1分，還狂飆7次三振，尤其展現出快速球和指叉變速球的搭配，能夠有效壓制日職一軍打者，同樣讓小久保裕紀印象深刻。此前加盟記者會上，這位來自台灣的25歲強投，曾公開訴說自己的夢想，「我想向所有人證明，三年後我將挑戰美國職棒大聯盟。」於是他首先前往日本證明身手。儘管軟銀球團透露不會讓他投滿整季先發，但《週刊Baseball》最後也在報導中稱，「這反而會讓徐若熙穩定提升自己，這位傑出的天才如今已經邁出重要的一步。」