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馬路兩側突多「白色格子」！騙過一票車主：太有效

▲過去有民眾開車行駛在路上，發現馬路兩側多了白色格子。（圖／苗栗縣銅鑼鄉公所臉書）

視覺化減速標線是什麼？交通局公布用途：實測效果強

「視覺化減速標線」通常長約100公分、寬20至30公分，是透過楔形圖樣製造車道變窄錯覺，讓駕駛產生心理減速特性，讓用路人會在短時內自然而然放慢車速。

▲「視覺化減速標線」通常長約100公分、寬20至30公分，是透過楔形圖樣製造車道變窄錯覺，讓駕駛產生心理減速特性，讓用路人會在短時內自然而然放慢車速，目前多縣市都可見其設計。（圖／台中市政府交通局）

▲部分交流道，或是曲率半徑較小路段，都有繪設視覺化減速標線等強化措施。（圖／高公局提供）

「視覺化減速標線」壓到會開罰？正確解答曝光

新劃設的「視覺化減速標線」僅是提醒駕駛前方路況較複雜，建議主動減速慢行，屬於警告警示設計，並不是新的違規標線，民眾若單純「壓到」或「經過」並不會被開罰

近年來台灣各大縣市政府，為了擺脫「行人地獄」的罵名，在交通規劃不斷進步，甚至效仿國外設計出新的道路標線。，也強調真的可大幅降低用路人車速。過去有網友在Threads好奇發問，表示最近發現馬路上新畫了一格格的白色指標，從畫面中可見，馬路兩側都畫上了白色傾斜平行四邊形，讓他不解詢問「這到底是什麼？」問題曝光後，瞬間有內行人點出答案「視覺化減速標線」，表示、「這個是真的讚，比原本的對車體友善很多」、過去台中市政府交通局解釋，其最大優點在於不會產生噪音，藉此維護周邊住戶居住安寧，並適用於學校周邊與高風險事故路口，引導駕駛減速慢行，降低交通事故風險，若能搭配智慧路標、行人照明等設施，相輔相成打造多層次安全防護網。值得一提的是，目前「視覺化減速標線」在多縣市陸續推廣，；除了市區內，根據高速公路局表示，不過交通局曾說明，，但若無視仍高速行駛在路上，一旦發生車禍等事故，仍有機會被認定未注意路況、未依規定減速，進而影響肇事責任歸屬。