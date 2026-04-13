近年來台灣各大縣市政府，為了擺脫「行人地獄」的罵名，在交通規劃不斷進步，甚至效仿國外設計出新的道路標線。過去就有民眾開車行駛在路上，意外發現馬路上多了「2排白色格子」，讓他不解有何用途，而台中市政府交通局曾解釋，其正式名稱是「視覺化減速標線」，主要用途在於透過楔形圖樣製造車道變窄錯覺，讓駕駛主動減速，降低交通事故發生風險，更有不少用路人強調「都被騙過」，也強調真的可大幅降低用路人車速。
馬路兩側突多「白色格子」！騙過一票車主：太有效
過去有網友在Threads好奇發問，表示最近發現馬路上新畫了一格格的白色指標，從畫面中可見，馬路兩側都畫上了白色傾斜平行四邊形，讓他不解詢問「這到底是什麼？」
問題曝光後，瞬間有內行人點出答案「視覺化減速標線」，表示「是向日本學習的，我覺得很直覺，你牌子在路旁寫減速會不容易看到，這個你保證看的很清楚」、「這個是真的讚，比原本的對車體友善很多」、「減速有感欸！因為我都心想這什麼？然後自覺放慢」。
視覺化減速標線是什麼？交通局公布用途：實測效果強
過去台中市政府交通局解釋，「視覺化減速標線」通常長約100公分、寬20至30公分，是透過楔形圖樣製造車道變窄錯覺，讓駕駛產生心理減速特性，讓用路人會在短時內自然而然放慢車速。
其最大優點在於不會產生噪音，藉此維護周邊住戶居住安寧，並適用於學校周邊與高風險事故路口，引導駕駛減速慢行，降低交通事故風險，若能搭配智慧路標、行人照明等設施，相輔相成打造多層次安全防護網。
值得一提的是，目前「視覺化減速標線」在多縣市陸續推廣，包含台北市、新北市、台中市、高雄市、彰化縣、苗栗縣等等。以台中市為例，目前已設立371 處，其中169所學校周邊也都有相關繪製，實務上已證實有助於降低平均車速、減少事故發生率；除了市區內，根據高速公路局表示，目前也在部分交流道設置楔型標線，提醒用路人在減速行駛，經實施後車速約可降低5~9%。
「視覺化減速標線」壓到會開罰？正確解答曝光
不過交通局曾說明，新劃設的「視覺化減速標線」僅是提醒駕駛前方路況較複雜，建議主動減速慢行，屬於警告警示設計，並不是新的違規標線，民眾若單純「壓到」或「經過」並不會被開罰，但若無視仍高速行駛在路上，一旦發生車禍等事故，仍有機會被認定未注意路況、未依規定減速，進而影響肇事責任歸屬。
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過去有網友在Threads好奇發問，表示最近發現馬路上新畫了一格格的白色指標，從畫面中可見，馬路兩側都畫上了白色傾斜平行四邊形，讓他不解詢問「這到底是什麼？」
視覺化減速標線是什麼？交通局公布用途：實測效果強
過去台中市政府交通局解釋，「視覺化減速標線」通常長約100公分、寬20至30公分，是透過楔形圖樣製造車道變窄錯覺，讓駕駛產生心理減速特性，讓用路人會在短時內自然而然放慢車速。
值得一提的是，目前「視覺化減速標線」在多縣市陸續推廣，包含台北市、新北市、台中市、高雄市、彰化縣、苗栗縣等等。以台中市為例，目前已設立371 處，其中169所學校周邊也都有相關繪製，實務上已證實有助於降低平均車速、減少事故發生率；除了市區內，根據高速公路局表示，目前也在部分交流道設置楔型標線，提醒用路人在減速行駛，經實施後車速約可降低5~9%。
不過交通局曾說明，新劃設的「視覺化減速標線」僅是提醒駕駛前方路況較複雜，建議主動減速慢行，屬於警告警示設計，並不是新的違規標線，民眾若單純「壓到」或「經過」並不會被開罰，但若無視仍高速行駛在路上，一旦發生車禍等事故，仍有機會被認定未注意路況、未依規定減速，進而影響肇事責任歸屬。