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隨著「鄭習會」落幕之際，中共領導人習近平便送上「惠台大禮包」，包括金馬通水、通電、通氣、通橋，以及恢復部分觀光與農漁產品展銷等10項措施；而國民黨主席鄭麗文也表達感謝，並指示副主席張榮恭儘快成立專責小組。消息一出，立刻引發政壇熱議，媒體人陳揮文不禁痛罵，鄭麗文此舉就是在伸手跟中共討東西，像是「乞丐要飯」一般。陳揮文近日在直播中表示，鄭麗文的發言格局過於「狹隘」，對中共國台辦表達感謝，等同於向其負責人宋濤致意，而相關政策背後本就出自北京高層授意，也就是習近平讓宋濤宣布，「不懂鄭麗文是在感謝什麼」，對於她的立場與用語感到奇怪。陳揮文進一步指出，中方釋出10項利多政策，但鄭麗文身為在野黨領袖，手中並無對等資源或籌碼可供交換，整體互動顯得失衡。他質疑，鄭麗文只是單方面承接中共的紅利，根本是伸手跟人家要東西。陳揮文也強調，國民黨目前並非執政黨，有什麼資格跟中共對接，甚至反問：「你是總統嗎？還是你是行政院長？」他最後直言，面對中共拋出利多，鄭麗文馬上就表達感謝，但卻無法提出具體回應或對等交換，重砲開嗆：「那妳不是去要飯的嗎？妳就是乞丐啊！」